聯邦檢察官對聯準會主席鮑爾的刑事調查喊停

聯邦準備理事會主席鮑爾（Jerome Powell）。（路透）

華府 特區聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)24日表示，對聯邦準備理事會(Federal Reserve)主席鮑爾(Jerome Powell)的刑事調查已經結案。

有線電視新聞網(CNN)分析，聯邦檢察官對鮑爾調查喊停，意味著川普 總統提名華許(Kevin Warsh)出任聯準會新任主席的人事案可望在參議院過關。

川普要求調降利率卻遭鮑爾拒絕之後，川普對鮑爾發動長達數個月的抨擊。今年1月，司法部 對鮑爾啟動刑事調查，指控鮑爾在25億元聯準會總部翻修過程管理不當。

華府聯邦檢察官上個月對法院指出，檢察官辦公室調查之後並沒有找到鮑爾涉嫌不法的任何證據。不過，皮洛要求調查持續進行，川普也說支持繼續調查。

參院銀行委員會(Senate Banking Committee)負責批准聯準會主席提名人選，但委員會關鍵成員共和黨北卡羅來納州聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)因為反對調查鮑爾而杯葛華許任命案投票。

提里斯先前曾說，一旦停止調查鮑爾，就願意為華許提名案投下贊成票。

CNN報導分析，聯邦檢察官放棄調查鮑爾，是共和黨參議員經過數周私下勸說、後來轉為公開喊話呼籲之後的結果。