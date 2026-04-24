保守派組織要撤換支持「尊嚴法案」移民改革共和黨眾議員

共和黨佛羅里達州聯邦眾議員沙拉薩（Maria Elvira Salazar）。（路透）

路透24日報導，共和黨聯邦眾議員 在今年期中選舉面臨新挑戰，保守派超級政治行動委員會「國土政治行動委員會」(Homeland Political Action Committee)，要撤換曾經支持「尊嚴法案」(DIGNIDAD Act)移民改革政策的共和黨國會議員。「尊嚴法案」由共和黨佛羅里達州聯邦眾議員沙拉薩(Maria Elvira Salazar)與民主黨德州 聯邦眾議員艾士可瓦(Veronica Escobar)在2025年同提出，有19名共和黨眾議員加入連署，法案內容允許無犯罪紀錄的無證移民在美國居留與工作。

「國土政治行動委員會」創始人吉爾杜斯基(Ryan Girdusk)表示，組織成立的首要目標就是推翻曾經支持「尊嚴法案」的共和黨國會議員，因為這項法案是對川普總統及共和黨價值的「背叛」。

他說，雖然想針對所有曾經支持法案的所有共和黨國會議員，但由於共和黨在眾院 僅享些微多數，策略並不可行。他說：「我們不是要毀了整個黨。」

吉爾杜斯基表示，將在共和黨具有十足把握的安全選區，挑戰支持為無證移民特赦的共和黨國會議員，並在選情緊張或需要支持的搖擺選區支持共和黨候選人。

吉爾杜斯基鎖定在期中選舉撤換的目標除了沙拉薩之外，還有賓州聯邦眾議員斯馬克(Lloyd Smucker)、印地安納州聯邦眾議員斯塔茲曼(Marlin Stutzman)與貝爾德(Jim Baird)。四人都在初選當中面臨競爭對手。

「尊嚴法案」允許沒有犯罪紀錄的無證移民在美居留及工作，但無證移民每年須繳罰款，法案並未提供合法入籍途徑。法案內容也為國土安全部提供數十億經費，用來利用先進技術鞏固邊境安全。

沙拉薩表示，擔心共和黨將在11月期中選舉失去眾院多數席次。

她說，國會裡有非常重要的拉美裔聯盟，拉美裔是美國最大且增長最快的少數族裔。

根據聯邦申報紀錄，吉爾杜斯基創立的「1776計畫政治行動委員會」(1776 Project PAC)從2025年初以來，已從小額捐款者手中募得超過500萬元，用來支持全國各地學區委員會的保守派候選人。