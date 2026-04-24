我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英特爾飆24%創新天價 激勵大盤指數上攻

陸軍生物化學家2022年死亡被認為意外 如今再受矚目

保守派組織要撤換支持「尊嚴法案」移民改革共和黨眾議員

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
共和黨佛羅里達州聯邦眾議員沙拉薩（Maria Elvira Salazar）。（...
共和黨佛羅里達州聯邦眾議員沙拉薩（Maria Elvira Salazar）。（路透）

路透24日報導，共和黨聯邦眾議員在今年期中選舉面臨新挑戰，保守派超級政治行動委員會「國土政治行動委員會」(Homeland Political Action Committee)，要撤換曾經支持「尊嚴法案」(DIGNIDAD Act)移民改革政策的共和黨國會議員。「尊嚴法案」由共和黨佛羅里達州聯邦眾議員沙拉薩(Maria Elvira Salazar)與民主黨德州聯邦眾議員艾士可瓦(Veronica Escobar)在2025年同提出，有19名共和黨眾議員加入連署，法案內容允許無犯罪紀錄的無證移民在美國居留與工作。

「國土政治行動委員會」創始人吉爾杜斯基(Ryan Girdusk)表示，組織成立的首要目標就是推翻曾經支持「尊嚴法案」的共和黨國會議員，因為這項法案是對川普總統及共和黨價值的「背叛」。

他說，雖然想針對所有曾經支持法案的所有共和黨國會議員，但由於共和黨在眾院僅享些微多數，策略並不可行。他說：「我們不是要毀了整個黨。」

吉爾杜斯基表示，將在共和黨具有十足把握的安全選區，挑戰支持為無證移民特赦的共和黨國會議員，並在選情緊張或需要支持的搖擺選區支持共和黨候選人。

吉爾杜斯基鎖定在期中選舉撤換的目標除了沙拉薩之外，還有賓州聯邦眾議員斯馬克(Lloyd Smucker)、印地安納州聯邦眾議員斯塔茲曼(Marlin Stutzman)與貝爾德(Jim Baird)。四人都在初選當中面臨競爭對手。

「尊嚴法案」允許沒有犯罪紀錄的無證移民在美居留及工作，但無證移民每年須繳罰款，法案並未提供合法入籍途徑。法案內容也為國土安全部提供數十億經費，用來利用先進技術鞏固邊境安全。

沙拉薩表示，擔心共和黨將在11月期中選舉失去眾院多數席次。

她說，國會裡有非常重要的拉美裔聯盟，拉美裔是美國最大且增長最快的少數族裔。

根據聯邦申報紀錄，吉爾杜斯基創立的「1776計畫政治行動委員會」(1776 Project PAC)從2025年初以來，已從小額捐款者手中募得超過500萬元，用來支持全國各地學區委員會的保守派候選人。

世報陪您半世紀

眾院 德州 眾議員

上一則

陸軍生物化學家2022年死亡被認為意外 如今再受矚目

下一則

華郵：為何戰爭衝擊之下各州油價高低差別甚大？

延伸閱讀

10共和黨議員倒戈贊成 眾院通過海地移民臨時身分延3年法案

10共和黨議員倒戈贊成 眾院通過海地移民臨時身分延3年法案
馬州重畫國會選區止步 州長摩爾政治布局遇挫

馬州重畫國會選區止步 州長摩爾政治布局遇挫
不靠民主黨票數 參院共和黨徹夜搞定ICE經費

不靠民主黨票數 參院共和黨徹夜搞定ICE經費
涉違反操守面臨驅逐表決 佛州眾議員麥考米克辭職

涉違反操守面臨驅逐表決 佛州眾議員麥考米克辭職

熱門新聞

Trader Joe's連鎖超市近日就一宗集體訴訟達成和解，在該店於2019年3月5日至7月19日期間使用信用卡或簽帳卡消費的部分顧客，有機會獲得約102.45美元的賠償。示意圖。(路透)

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

2026-04-16 16:12
國土安全部29歲副助理部長茱莉亞·瓦瓦羅。(取自LinkedIn@Julia Varvaro)

國土安全部29歲副助理部長傳被包養 已遭停職

2026-04-23 09:30
路易斯安納州州警警車。示意圖，與本文無關。(取自Wikimedia Commons@Daniel Schwen)

路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉

2026-04-19 21:25
伊朗外交部長17日宣布，在以色列與黎巴嫩停火十天期間，荷莫茲海峽將「完全開放」商船通行。此舉顯示，美國總統川普採取「封鎖其封鎖」的策略奏效，對伊朗造成的傷害遠比眾人預期嚴重。路透

川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點

2026-04-17 11:55
Space X創辦人兼執行長馬斯克。(路透)

未等到那通電話 15歲癌末少女遺願8問 馬斯克全回答

2026-04-19 16:23
檢方提供44歲伊朗女商人瑪菲(Shamim Mafi)的駕照照片。(美聯社)

差點登機…持綠卡名媛落網 涉替伊朗走私軍火

2026-04-19 12:37

超人氣

更多 >
農村長大不懂英文 華男來美高中沒讀畢業 如今年入千萬

農村長大不懂英文 華男來美高中沒讀畢業 如今年入千萬
洛克希德馬丁：最快「本周」開始交機給台灣跟這國

洛克希德馬丁：最快「本周」開始交機給台灣跟這國
擁400萬元退休資產 工程師1原因長年裝沒錢

擁400萬元退休資產 工程師1原因長年裝沒錢
中國海軍女兵受訪「一問三不知」 卻獲網友大讚

中國海軍女兵受訪「一問三不知」 卻獲網友大讚
德州這城市 為何是退休族便利生活首選？

德州這城市 為何是退休族便利生活首選？