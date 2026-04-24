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陸軍生物化學家2022年死亡被認為意外 如今再受矚目

記者顏伶如／即時報導
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與美國軍事、核能或航太等尖端領域研究有關的11名科學家接連死亡或失蹤。示意圖（路...
與美國軍事、核能或航太等尖端領域研究有關的11名科學家接連死亡或失蹤。示意圖（路透）

與美國軍事、核能或航太等尖端領域研究有關的11名科學家接連死亡或失蹤，背後是否有特殊原因近來引發輿論熱議。福斯新聞網24日獨家報導，71歲陸軍生物化學家海特(Jude Height)2022年在賓州一處民宅被從滑下車道的車輛撞倒受困車底死亡，當時事件被判定為意外，但如今再次受到矚目。聯邦調查局(FBI)拒絕評論個案，但表示目前正在釐清科學家過世與失蹤案之間的關聯，與能源部國防部以及各州、地方政府合作，希望找到答案。

海特在馬里蘭州埃奇伍德(Edgewood)阿伯丁試驗場(Aberdeen Proving Ground)擔任美國陸軍生物化學家超過40年，研究神經毒劑如何在人體產生反應。「諾維喬克」(Novichok)也是海特的研究範圍，這種神經毒劑在多起國際中毒事件當中被當做化學武器，包括前俄羅斯間諜斯克里帕爾(Sergei Skripal)2018年在英國遭到下毒。

曾與海特共事的陸軍研究計畫生物化學家裴根(Scott Peghan)對福斯數位新聞說，海特過世前正在研發新一代神經毒劑治療藥物，準備在軍事醫療系統研究專題研討會(Military Health System Research Symposium)年度大會發表最新結果。在他過世後才發布的研究報告裡，探討「諾維喬克」如何抑制對神經功能具有重要影響的乙醯膽鹼酯酶(acetylcholinesterase)。

對海特研究擔任監導約20年的前陸軍資深科學家魯特(Dennis Reuter)說，海特探索跟神經毒劑交互作用相關蛋白質結構，屬於「非常尖端的研究」。

福斯新聞調閱當年911報案錄音，報案人稱海特遭人「開車碾過幾次」，報案中心人元則反覆詢問肇事者是誰、是否蓄意犯罪。

海特女友是案發時唯一在場證人，她的宣誓證詞與警方調查報告有所出入。警方報告寫道，事發時車輛無人駕駛，停在車道已一整夜，海特跑到車前企圖阻止滑行。

賓州切斯特郡(Chester County)法醫辦公室認定海特死因是意外，家屬要求下另外進行的獨立驗屍報告則表示死因不明，屍體上的刺傷傷口無法解釋如何造成。

魯特受表示，與海特共事數十年的同事沒人相信官方說詞，因為所有細節都對不上。

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