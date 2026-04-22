福斯時事評論員：FBI局長告大西洋月刊誹謗 反讓酗酒問題更受注意

聯邦調查局(FBI)局長巴特爾。(美聯社)

福斯新聞網時事評論員、資深記者庫爾茨(Howard Kurtz)22日撰文指出，聯邦調查局(FBI )局長巴特爾 (Kash Patel)對雜誌「大西洋月刊」(The Atlantic)提告誹謗且求償2.5億，反而讓酗酒問題向全世界傳播，受到更多人注意，原本「以訟止謗」的用意產生反效果。庫爾茨指出，如果巴特爾只是發表書面聲明譴責報導內容，酗酒爭議可能只維持兩天就平息。

巴特爾指控「大西洋月刊」網站17日晚間刊登的報導為「惡意抹黑」，20日提告誹謗且求償2.5億。雜誌發言人表示，大西洋月刊與記者將挺身對抗這起毫無根據的訴訟。

庫爾茨指出，巴特爾提告消息傳出立即成為各家有線電視新聞媒體頭條，其中MS NOW更是推出一整天的報導，大部分內容則對巴特爾做出負面描述，巴特爾等於親手把飲酒過度、開小差等傳聞推上聚光燈前，讓更多人知道。

雖然巴特爾有權提告任何人，但這件誹謗案卻是非常糟糕的一步，原因有二：

首先，巴特爾身為公眾人物，必須證明「大西洋月刊」存有「惡意」(malice)，也就是明知內容虛假卻仍發布，或者不顧事實真相。從這個角度來看，「大西洋月刊」雖然屬於自由派雜誌，但具備紮實的新聞採訪與報導實力。「大西洋月刊」曾獲普立茲獎，連續三年拿下國家雜誌獎(National Magazine Awards)。

其次，巴特爾在訴訟期間將面臨「證據開示」(discovery)程序，也就是被告可能取得內容對巴特爾來說並不光彩的各種電郵、簡訊以及檔案文件，巴特爾孩必須向法院宣誓作證。

從1964年最高法院判例以來，針對公眾人物誹謗官司向來以「惡意」做為法律準則。但庫爾茨分析，預料巴特爾提告案恐怕不會進入審判階段。

「大西洋月刊」記者莎拉·菲茨派翠克(Sarah Fitzpatrick)指出，為了這篇報導採訪20多位人士，包括現任、前任FBI官員，執法機關、情報部門人員，還有餐飲服務業員工、國會議員、選舉顧問專家、遊說人士與前任顧問，受訪者在報導當中全數匿名。

庫爾茨分析，提告也可能不是為了勝訴，而是逼迫雜誌社花錢請律師，這是川普陣營恐嚇媒體、試圖壓下批評報導的常見手段。