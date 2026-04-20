火太大無法施救…賓州住宅爆炸 母子7人罹難

一名母親與她的六名孩子（年齡介於3歲至11歲）在賓夕法尼亞州的住家發生爆炸後不幸喪生。（美聯社）

據紐約郵報報導，一名母親與她的六名孩子（年齡介於3歲至11歲）在賓夕法尼亞州的住家發生爆炸後不幸喪生。當時房屋迅速陷入火海，火勢猛烈到救援人員無法進入屋內施救。

這起致命爆炸與火災發生於周日清晨，確切原因仍在調查中。警方初步表示，屋內可能發生丙烷洩漏，進而引發這場悲劇。

消防人員於上午約8時30分趕抵位於拉馬爾鎮（Lamar Township）的事發住宅時，確認有七人受困屋內。然而，由於火勢過於猛烈，無法進入救援。

警方表示，受困的七人全數罹難，死者包括34歲的莎拉．斯托爾茨福斯（Sarah Stolzfus），以及她的六名子女：四名兒子（11歲、10歲、5歲與3歲）與兩名女兒（8歲與6歲）。

鄰居達克（Christina Duck）在爆炸發生時正於家中用早餐。她向當地媒體表示，爆炸威力極為強烈，即使在自家屋內也能明顯感受到震動。

她回憶道，「我聽到一聲巨響，隨即感覺到震動。我起身往窗外看，透過窗戶看到火焰，立刻跑到屋外。不到一分鐘，整棟房子就被火完全吞噬。」

Duck表示，她與家人搬到這個社區僅數月，但經常看到斯托爾茨福斯的孩子們在院子裡玩耍。

警方指出，屋外的丙烷儲罐並未發生爆炸，亦非造成此次災難的原因。

目前，賓夕法尼亞州警方與爆炸調查單位正持續釐清事故原因。

拉馬爾鎮距離州府哈里斯堡（Harrisburg）約90英里。