我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美食達人：一普遍餐桌習慣 正傷害美國家庭

為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光

火太大無法施救…賓州住宅爆炸 母子7人罹難

世界新聞網馬雯婷／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名母親與她的六名孩子（年齡介於3歲至11歲）在賓夕法尼亞州的住家發生爆炸後不幸...
一名母親與她的六名孩子（年齡介於3歲至11歲）在賓夕法尼亞州的住家發生爆炸後不幸喪生。（美聯社）

據紐約郵報報導，一名母親與她的六名孩子（年齡介於3歲至11歲）在賓夕法尼亞州的住家發生爆炸後不幸喪生。當時房屋迅速陷入火海，火勢猛烈到救援人員無法進入屋內施救。

這起致命爆炸與火災發生於周日清晨，確切原因仍在調查中。警方初步表示，屋內可能發生丙烷洩漏，進而引發這場悲劇。

消防人員於上午約8時30分趕抵位於拉馬爾鎮（Lamar Township）的事發住宅時，確認有七人受困屋內。然而，由於火勢過於猛烈，無法進入救援。

警方表示，受困的七人全數罹難，死者包括34歲的莎拉．斯托爾茨福斯（Sarah Stolzfus），以及她的六名子女：四名兒子（11歲、10歲、5歲與3歲）與兩名女兒（8歲與6歲）。

鄰居達克（Christina Duck）在爆炸發生時正於家中用早餐。她向當地媒體表示，爆炸威力極為強烈，即使在自家屋內也能明顯感受到震動。

她回憶道，「我聽到一聲巨響，隨即感覺到震動。我起身往窗外看，透過窗戶看到火焰，立刻跑到屋外。不到一分鐘，整棟房子就被火完全吞噬。」

Duck表示，她與家人搬到這個社區僅數月，但經常看到斯托爾茨福斯的孩子們在院子裡玩耍。

警方指出，屋外的丙烷儲罐並未發生爆炸，亦非造成此次災難的原因。

目前，賓夕法尼亞州警方與爆炸調查單位正持續釐清事故原因。

拉馬爾鎮距離州府哈里斯堡（Harrisburg）約90英里。

賓州

上一則

「全太空最瑞典的名字」 美籍太空人林琪兒傳家族史

下一則

北卡公園青少年鬥毆互相開槍 至少2死

延伸閱讀

紐約皇后區5級火警灌救中 濃煙刺鼻居民不敢開窗

紐約皇后區5級火警灌救中 濃煙刺鼻居民不敢開窗
獨家/法拉盛縱火案台灣遇難者今火化 無親人在美 骨灰將返台與母團聚

獨家/法拉盛縱火案台灣遇難者今火化 無親人在美 骨灰將返台與母團聚
離婚可能為導火線 維州前副州長槍殺妻子後自戕 3名子女在屋內

離婚可能為導火線 維州前副州長槍殺妻子後自戕 3名子女在屋內
曼哈頓黃金地段閒置公寓火災 建築全毀 4消防員受傷

曼哈頓黃金地段閒置公寓火災 建築全毀 4消防員受傷

熱門新聞

Trader Joe's連鎖超市近日就一宗集體訴訟達成和解，在該店於2019年3月5日至7月19日期間使用信用卡或簽帳卡消費的部分顧客，有機會獲得約102.45美元的賠償。示意圖。(路透)

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

2026-04-16 16:12
聯邦人口統計顯示，2010年至2020年，亞裔姓氏「張」、「劉」、「王」為美國成長最快姓氏的前三名。圖為2017年歸化為美國公民的華人。(美聯社)

全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓 10大菜市場名公布

2026-04-15 02:30
伊朗外交部長17日宣布，在以色列與黎巴嫩停火十天期間，荷莫茲海峽將「完全開放」商船通行。此舉顯示，美國總統川普採取「封鎖其封鎖」的策略奏效，對伊朗造成的傷害遠比眾人預期嚴重。路透

川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點

2026-04-17 11:55
路易斯安納州州警警車。示意圖，與本文無關。(取自Wikimedia Commons@Daniel Schwen)

路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉

2026-04-19 21:25
郵輪「嘉年華地平線號」2018年航行於美國佛州邁阿密外海的空拍照。美聯社

郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴

2026-04-14 08:41
Space X創辦人兼執行長馬斯克。(路透)

未等到那通電話 15歲癌末少女遺願8問 馬斯克全回答

2026-04-19 16:23

超人氣

更多 >
做人厚道中年事業順利 退休也有福的4星座

做人厚道中年事業順利 退休也有福的4星座
路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉

路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉
中國旅客來美住酒店 對房間內「科技」直呼太離譜

中國旅客來美住酒店 對房間內「科技」直呼太離譜
未等到那通電話 15歲癌末少女遺願8問 馬斯克全回答

未等到那通電話 15歲癌末少女遺願8問 馬斯克全回答
滿載200萬桶原油油輪突破封鎖奔赴台灣 足供台灣半個月用量

滿載200萬桶原油油輪突破封鎖奔赴台灣 足供台灣半個月用量