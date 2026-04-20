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CNN：為何有意問鼎2028的民主黨人都紛紛求教麗娜汗？

記者顏伶如／即時報導
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麗娜汗（Lina Khan）。（美聯社）
麗娜汗（Lina Khan）。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)20日報導，當年拜登總統提名反壟斷律師麗娜汗(Lina Khan)出任貿易委員會(FTC)主席時，許多民主黨要角覺得她過於激進，她在FTC任內曾遭參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)拒見，民主黨2024年總統候選人賀錦麗除了避談麗娜汗，還盡量避免跟她同時露面；但現在麗娜汗則經常接到民主黨人求教電話，其中包括有意問鼎2028年總統大選的民主黨人士，37歲的麗娜汗這些年來沒有太多改變，但她周圍的世界卻變了，不少美國民眾對於成本上漲、負擔能力變差、技術演進以及富人賺取暴利等狀況感到憤怒。

CNN分析，如果川普總統能在美國鋼鐵公司(US Steel)幫政府爭取到「黃金股」(golden share)，還能要求審查併購案與起訴案，可以援引1798年「外國敵人法」(Alien Enemies Act)做為驅逐出境的法律根境，試想一個做好充分準備、走民粹主義路線的進步派政府，上台之後將如何大刀闊斧。

目前在哥倫比亞大學任教的麗娜汗接受CNN專訪時說，某些政治想法總認為民主黨人較有書呆子氣，但民主黨人只是還沒學會怎麼跟普通百姓溝通。

她說，川普政府一上台就有非常明確的議程，議程也有相當具體的法律授權，可以立即付諸行動，「展現了對於治理權力與槓桿操作的純熟掌控，坦白說，我們在這方面還有很多地方必須迎頭趕上」。

麗娜汗為有意問鼎2028年大選的民主黨人士準備的，並不是像傳統基金會(Heritage Foundation)為川普陣營草擬的「2025計畫」(Project 2025)，而是源於她個人專業的整體策略，包括挖掘被遺望已久的古老法條，設法將法律內容應用於21世紀的現今企業。她表示，如今企業就像昔日的標準石油公司(Standard Oil)，就是不折不扣的市場壟斷。

前運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)與麗娜汗有共同點，任內動用職權逼迫航空公司退款、排除誤點問題。民主黨新澤西州聯邦參議員布克(Cory Booker)稱讚麗娜汗的理念，並說美國應該回到羅斯福時代。

民主黨麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)說，最近常把麗娜汗電話號碼分享給有意參加大選的民主黨同僚。華倫說：「如果你想在負擔能力(affordability)方面兌現競選承諾，致電麗娜汗是明智之舉。」

CNN報導，兩年後脫穎而出的民主黨總統候選人，可能推動麗娜汗直接或間接建議，她也可能在未來政府任職。她說，前來接洽的民主黨人士當中，不是只有進步派而已，「這點令人感到欣慰」。

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