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「川普2020年勝選遭竊取」FBI局長：本周公布證據

記者顏伶如／即時報導
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聯邦調查局局長巴特爾。（美聯社）
聯邦調查局局長巴特爾。（美聯社）

「大西洋月刊」(The Atlantic)網站17日晚間報導，聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)酗酒問題嚴重、領導能力遭受質疑，對於可能丟官經常疑神疑鬼。巴特爾19日接受福斯新聞網(Fox News)女主播瑪莉亞‧巴爾帝羅默(Maria Bartiromo)「周日早晨談未來」(Sunday Morning Futures)節目專訪時說，FBI掌握支持川普總統指控2020年大選勝利遭到竊取的「證據」，「本周請拭目以待」。

巴特爾預告即將公布資料引起媒體注意，就在同一時間，司法部要求沒收2024年大選底特律地區選票，則遭密西根州政府官員拒絕。巴特爾也表示，將對「大西洋月刊」提告誹謗。

巴特爾接受巴爾帝羅默專訪時說，握有足以證明川普指控2020年勝選結果遭到竊取的「證據」，相關資料預計本周公布。他說：「我們握有支持川普論述的資料。」

巴特爾說：「我不能逾越司法部與總統，但川普總統說的是真的。」他表示：「本周請拭目以待，大家將會看到一、兩件大消息。」

川普聲稱2020年大選落敗是因為出現舞弊，後來引發「停止竊取」(Stop the Steal)運動，進而發生支持群眾企圖阻止國會確認選舉結果的2021年1月6日國會暴動事件。

就在巴特爾預告將公布證據的同一時間，司法部要求沒收底特律地區2024年大選選票，則遭密州官員拒絕。

民主黨籍密州檢察長內塞爾(Dana Nessel)說，川普政府企圖在今年期中選舉之前，對選舉公平公正散播懷疑。

「大西洋月刊」17日晚間在人物特寫報導指出，巴特爾經常在華府特區、拉斯維加斯家鄉酗酒，違反FBI行為準則，導致在FBI局長崗位上容易遭受脅迫或剝削。巴特爾則在X平台發文回應寫道：「給假新聞的備忘錄，只有當你們不再對我抹黑時，我才會感到擔心。」

巴特爾對巴爾帝羅默表示，20日將對「大西洋月刊」提告誹謗，「如果要攻擊我的人格，放馬過來，我們法院見」。

「大西洋月刊」記者莎拉·菲茨派翠克(Sarah Fitzpatrick)17日接受CNN訪問時說，白宮內部經常討論巴特爾去留問題，已有政府高層官員公開討論新任FBI局長人選，巴特爾身邊人士也說，連巴特爾自己都認為烏紗帽恐將不保。

FBI 司法部 川普

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