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差點登機…持綠卡名媛落網 涉替伊朗走私無人機炸彈

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差點登機…持綠卡名媛落網 涉替伊朗走私無人機炸彈

世界新聞網王若馨／即時報導
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洛杉磯國際機場的工作人員。示意圖，與本文無關。(路透)
洛杉磯國際機場的工作人員。示意圖，與本文無關。(路透)

紐約郵報(New York Post)19日報導，一名持有美國綠卡的44歲伊朗女商人，涉嫌為德黑蘭當局仲介軍火走私交易，18日深夜在洛杉磯國際機場(LAX)遭到聯邦執法單位逮捕。

這名叫做瑪菲(Shamim Mafi)的女子住在加州伍蘭岡(Woodland Hills)。她被控居中仲介伊朗製造的無人機、炸彈、引信以及數百萬發彈藥，並將這些武器出售給蘇丹。

聯邦第一助理檢察官埃薩利(Bill Essayli)周日表示：「她被控違反美國法典第50條第1705款，罪名是仲介伊朗製造的無人機、炸彈、引信及數百萬發彈藥，並出售給蘇丹。」

根據法庭文件，瑪菲於2013年離開伊朗，並在2016年歐巴馬執政時期取得美國永久居留權(俗稱綠卡)。她涉嫌透過一家在阿曼註冊的公司「Atlas International Business」，居中安排武器交易。

其中一筆最近的交易可追溯至2025年，合約金額超過7000萬美元，內容包括從伊朗國防部及武裝部隊後勤局採購「Mohajer-6」武裝無人機，連同5萬5000個炸彈引信，一併轉移給蘇丹國防部。

蘇丹自2023年起陷入血腥內戰，伊朗無人機已被證實用於政府軍作戰，多次被指控違反聯合國武器禁運。

電話紀錄顯示，瑪菲在2022年12月至2025年6月期間，曾與伊朗情報與安全部(MOIS)有直接聯繫。檢察官指出，她並未具備任何合法資格來從事此類高風險交易。

調查顯示，瑪菲與其公司還涉嫌刻意透過土耳其和阿拉伯聯合大公國的管道進行交易，以規避美國當局的監控。她原定周六飛往伊斯坦堡，卻在機場被攔下逮捕。

瑪菲的社群媒體帳號充滿她環遊世界、過著奢華生活的照片，包括倚靠在一輛價值約十萬美元的賓士跑車前擺拍。她在加州的生活看似光鮮亮麗，也常炫耀在土耳其的商務行程。

根據法庭文件，2020年伊朗當局曾沒收她從父親繼承的房產，隨後伊朗情報與安全部指示她在美國設立公司，以便協助她從政府手中買回這些房產，甚至提出支付創業成本。據稱瑪菲曾表示，她在伊朗對情報安全部「更有用」，而不是在美國。

瑪菲否認曾受伊朗情報與安全部指派在美國境內從事任何活動。

她被控「共謀違反國際緊急經濟權力法」(International Emergency Economic Powers Act)，一旦罪名成立，最高可面臨20年聯邦監禁。

瑪菲預計20日(周一)在洛杉磯市中心聯邦地區法院出庭。

▲ 影片來源：X平台@nypost（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

聯合國 洛杉磯國際機場 LAX

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