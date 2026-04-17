我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點

儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上

川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點

編譯湯淑君／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗外交部長17日宣布，在以色列與黎巴嫩停火十天期間，荷莫茲海峽將「完全開放」商...
伊朗外交部長17日宣布，在以色列與黎巴嫩停火十天期間，荷莫茲海峽將「完全開放」商船通行。此舉顯示，美國總統川普採取「封鎖其封鎖」的策略奏效，對伊朗造成的傷害遠比眾人預期嚴重。路透

以色列與黎巴嫩武裝組織真主黨的十天停火協議17日生效，伊朗外交部長同日宣布，在停火期間，荷莫茲海峽將「完全開放」商船通行。此舉顯示，美國總統川普採取「封鎖其封鎖」的策略奏效，對伊朗造成的傷害遠比眾人預期嚴重。

布魯金斯研究所研究員布魯克斯（Robin J. Brooks）17日撰文表示，媒體對美國封鎖伊朗港口的舉動以惡評居多，認為伊朗在與這場僵持中仍占上風，即使禁運伊朗石油也起不了什麼作用，也會像2022年俄烏戰爭爆發後西方對俄羅斯實施制裁那樣成效不彰。

但他認為，美國這次封鎖伊朗石油的策略「非常高明」，把伊朗逼到窮途末路。布魯克斯也曾擔任國際貨幣基金（IMF）經濟學家、國際金融協會（IIF）首席經濟學家，以及高盛集團首席外匯策略師。

布魯克斯指出，川普以封鎖伊朗港口，還擊伊朗實質封鎖荷莫茲海峽，這種「封鎖其封鎖」的策略效果遠超過眾人預期，凸顯兩大因素。由於戰爭開打前伊朗經濟就已凋敝不堪，川普針對這兩大弱點施以重擊，把德黑蘭逼到牆角，不得不重返談判桌認真談和。

第一個弱點是，伊朗早就料到美國會使出封鎖這招，事先就已在波斯灣外海建置大量的浮式儲油設施，亦即海上有許多油輪滿載著伊朗石油待運。目前伊朗的石油幾乎全被中國買下，但日前美國採取行動，嚇阻中方向伊朗購買這些浮式儲油，否則將對協助伊朗進行這類交易的大陸銀行祭出次級制裁。

布魯克斯指出，這一點非常重要，因為切斷了德黑蘭賴以活命的金脈，強化了封鎖效果，並且使伊朗提前遭遇國際收支失衡的撞牆期。

第二個弱點是，川普政府十分巧妙地放出和平協議即將敲定的風聲，激起金融市場對和平在望的期待，油價隨之暴跌。油價一大跌，伊朗頓失挾高油價作為談判的籌碼，也讓德黑蘭盡可能讓油價飆高、製造市場恐慌以遂其願的策略破功。

如此一來，變成美國占上風，而伊朗歷經戰火摧殘數周，經濟更加脆弱不堪，終於逼得德黑蘭不得不妥協。

▼收聽一洲焦點Podcast：

俄羅斯 真主黨 以色列

上一則

美防長朗誦改編聖經經文 卻是錯誤引用電影虛構台詞

延伸閱讀

川普封鎖荷莫茲最快10天見效 分析：伊朗痛處非石油出口

川普封鎖荷莫茲最快10天見效 分析：伊朗痛處非石油出口
國際油價跳漲逾7% 川普想重啟荷莫茲為何現在主動封鎖？

國際油價跳漲逾7% 川普想重啟荷莫茲為何現在主動封鎖？
川普如何能終結伊朗戰爭？除封鎖之外再開出4個交換條件

川普如何能終結伊朗戰爭？除封鎖之外再開出4個交換條件
5月川習會生變？南華早報：川普封荷莫茲成引爆點 中陷兩難

5月川習會生變？南華早報：川普封荷莫茲成引爆點 中陷兩難

熱門新聞

李若儀打破了費城柯蒂斯音樂學院102年的校史紀錄，成為這所頂尖名校鋼琴專業錄取的年齡最小學生，並獲得全額獎學金。(受訪者提供)

7歲華裔女童錄取柯蒂斯音樂學院 破102年校史紀錄

2026-04-10 21:34
Trader Joe's連鎖超市近日就一宗集體訴訟達成和解，在該店於2019年3月5日至7月19日期間使用信用卡或簽帳卡消費的部分顧客，有機會獲得約102.45美元的賠償。示意圖。(路透)

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

2026-04-16 16:12
聯邦人口統計顯示，2010年至2020年，亞裔姓氏「張」、「劉」、「王」為美國成長最快姓氏的前三名。圖為2017年歸化為美國公民的華人。(美聯社)

全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓 10大菜市場名公布

2026-04-15 02:30
美國郵政總局因出現「現金危機」，將停止提撥退休金至「聯邦雇員退休制度」帳戶。(路透)

現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金

2026-04-09 20:46
郵輪「嘉年華地平線號」2018年航行於美國佛州邁阿密外海的空拍照。美聯社

郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴

2026-04-14 08:41
洛娜‧德魯斯(左)出示與史沃威爾的合照。她指控史沃威爾在2018年對她下藥強暴了她。(美聯社)

史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我

2026-04-14 14:40

超人氣

更多 >
曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償
熬過苦難3生肖運勢翻轉 屬鼠貴人助攻、他財運爆發

熬過苦難3生肖運勢翻轉 屬鼠貴人助攻、他財運爆發
美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機

美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機
加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕

加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕
20中國學者持有效簽證被拒入美 中方：別從西雅圖機場入境

20中國學者持有效簽證被拒入美 中方：別從西雅圖機場入境