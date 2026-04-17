眾院表決通過無令狀監聽延長10日

眾議院17日凌晨投票通過延期10天的權宜措施，讓無令狀監聽到期日延至4月30日。示意圖（路透）

「外國情報偵察法」(Foreign Intelligence Surveillance Act)702條款(Section 702)允許情報機構、執法部門未取得法院搜查令或合法授權便針對電話、電郵、網路或其他通信內容展開監測及收集的無令狀監聽(Warrantless Surveillance)原訂4月20日到期失效，眾議院17日凌晨投票 通過延期10天的權宜措施，讓到期日延至4月30日，為談判爭取更多空間，但臨時法案仍待參議院 20日開會表決過關。

某些傾向自由意志主義的共和黨眾議員，先前表示不同意讓無令狀監聽延長期限，但經協商同意增設隱私保護限制之後，這些共和黨眾議員17日凌晨投票支持讓無令狀監聽延長10天。

紐約時報 報導，川普總統一直對共和黨眾議員施壓，要求讓702條款在不修改任何條文的前提之下，表決通過重新授權18個月。

眾院議長強生(Mike Johnson)遵循川普命令，但提案若要在眾院表決通過，必須獲得全體共和黨眾議員一致支持。17日表決時原本有20名共和黨眾議員反對延長無令狀監聽，包括極右派陣線「眾議院自由黨團」(House Freedom Caucus)某些自由意志主義成員。

支持702條款的一派則警告指出，如果未能延長無令狀監聽，國家安全將遭受嚴重威脅。