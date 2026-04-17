我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維州前副州長性侵風波後失志 離婚引爆悲劇

伊朗宣布對所有商船開放荷莫茲海峽 川普：感謝

眾院表決通過無令狀監聽延長10日

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
眾議院17日凌晨投票通過延期10天的權宜措施，讓無令狀監聽到期日延至4月30日。...
眾議院17日凌晨投票通過延期10天的權宜措施，讓無令狀監聽到期日延至4月30日。示意圖（路透）

「外國情報偵察法」(Foreign Intelligence Surveillance Act)702條款(Section 702)允許情報機構、執法部門未取得法院搜查令或合法授權便針對電話、電郵、網路或其他通信內容展開監測及收集的無令狀監聽(Warrantless Surveillance)原訂4月20日到期失效，眾議院17日凌晨投票通過延期10天的權宜措施，讓到期日延至4月30日，為談判爭取更多空間，但臨時法案仍待參議院20日開會表決過關。

某些傾向自由意志主義的共和黨眾議員，先前表示不同意讓無令狀監聽延長期限，但經協商同意增設隱私保護限制之後，這些共和黨眾議員17日凌晨投票支持讓無令狀監聽延長10天。

紐約時報報導，川普總統一直對共和黨眾議員施壓，要求讓702條款在不修改任何條文的前提之下，表決通過重新授權18個月。

眾院議長強生(Mike Johnson)遵循川普命令，但提案若要在眾院表決通過，必須獲得全體共和黨眾議員一致支持。17日表決時原本有20名共和黨眾議員反對延長無令狀監聽，包括極右派陣線「眾議院自由黨團」(House Freedom Caucus)某些自由意志主義成員。

支持702條款的一派則警告指出，如果未能延長無令狀監聽，國家安全將遭受嚴重威脅。

紐約時報 投票 參議院

上一則

電視購物時代終結 QVC電視頻道將聲請破產保護

下一則

美防長朗誦改編聖經經文 卻是錯誤引用電影虛構台詞

延伸閱讀

10名共和黨議員倒戈 海地移民臨時保護身分延長3年法案 眾院通過

10名共和黨議員倒戈 海地移民臨時保護身分延長3年法案 眾院通過
民主黨議員試圖限制川普對伊朗動武權限 遭共和黨擋下

民主黨議員試圖限制川普對伊朗動武權限 遭共和黨擋下
國會晶片設備銷中議案刪減限制 但ASML的DUV仍受限

國會晶片設備銷中議案刪減限制 但ASML的DUV仍受限
參眾兩院共和黨妥協注資 DHS將恢復運作

參眾兩院共和黨妥協注資 DHS將恢復運作

熱門新聞

李若儀打破了費城柯蒂斯音樂學院102年的校史紀錄，成為這所頂尖名校鋼琴專業錄取的年齡最小學生，並獲得全額獎學金。(受訪者提供)

7歲華裔女童錄取柯蒂斯音樂學院 破102年校史紀錄

2026-04-10 21:34
美國郵政總局因出現「現金危機」，將停止提撥退休金至「聯邦雇員退休制度」帳戶。(路透)

現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金

2026-04-09 20:46
Trader Joe's連鎖超市近日就一宗集體訴訟達成和解，在該店於2019年3月5日至7月19日期間使用信用卡或簽帳卡消費的部分顧客，有機會獲得約102.45美元的賠償。示意圖。(路透)

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

2026-04-16 16:12
聯邦人口統計顯示，2010年至2020年，亞裔姓氏「張」、「劉」、「王」為美國成長最快姓氏的前三名。圖為2017年歸化為美國公民的華人。(美聯社)

全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓 10大菜市場名公布

2026-04-15 02:30
川普女兒伊凡卡。(美聯社)

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

2026-04-09 14:09
郵輪「嘉年華地平線號」2018年航行於美國佛州邁阿密外海的空拍照。美聯社

郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴

2026-04-14 08:41

超人氣

更多 >
曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償
熬過苦難3生肖運勢翻轉 屬鼠貴人助攻、他財運爆發

熬過苦難3生肖運勢翻轉 屬鼠貴人助攻、他財運爆發
美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機

美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機
加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕

加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕
20中國學者持有效簽證被拒入美 中方：別從西雅圖機場入境

20中國學者持有效簽證被拒入美 中方：別從西雅圖機場入境