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電視購物時代終結 QVC電視頻道將聲請破產保護

記者顏伶如／即時報導
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QVC集團15日晚間發表聲明表示，即將向法院聲請美國破產法第11章破產保護。（美...
QVC集團15日晚間發表聲明表示，即將向法院聲請美國破產法第11章破產保護。（美聯社）

旗下擁有多個電視購物頻道，但目前背負數十億債務的QVC集團(QVC Group)15日晚間發表聲明表示，即將向法院聲請美國破產法第11章(Chapter 11)破產保護。

投資理財網站Investopedia分析，美國民眾紛紛取消有線電視服務的「剪線潮」，讓電視購務頻道QVC及HSN從2018年到2024年之間流失大約一半觀眾，債務累積、股價直直落等問題隨之而來，讓QVC集團陷入危機。

然而，QVC面臨的問題關鍵並不是美國人已不再凌晨兩點貼著螢幕買東西，而是絕大多數美國消費者已經轉向網路購物。

QVC宣告破產是電視購物時代終結的最明顯訊號。曾經觸及1億戶美國家庭的電視購物市場，客戶如今已被TikTok Shop等社群媒體購物平台搶走，後者在美國地區的銷售業績最近幾年出現倍數成長。

QVC在10-K監管文件(又稱10-K年報)當中寫道，將在德州南區法院聲請破產，根據與債權人達成的預先協議，預計90天可望脫離破產。

之前QVC兩度延遲公布年度申報，3月底則表示公司是否有能力持續經營已出現「重大疑慮」。

2010年代中期，全美1億多戶家庭可以收看QVC電視購物頻道，另外8個國家也有播出。包括SPANX、IT Cosmetics、bareMinerals以及philosophy等品牌，都是靠著在QVC電視購物頻道亮相而打開知名度。

2017年，QVC收購長期以來的競爭對手HSN，並在3年之後達到141.8億元年度營收。然而，接下來5年營收縮水35%，在2025年降至92.3億元，淨虧損24億元，2025年底的負債有66億。

疫情期間，電視購物一度蓬勃，但從2021年之後，QVC股價下跌超過99%。

老客戶是QVC業績主力，2025年銷售額有97%來自老客戶，每名客戶平均花費896元，低於2024年的1460元。

然而，QVC在老客戶之外沒能擴展新客群，根據統計，2024年在QVC買東西的消費者近75%是50歲以上女性，平均年齡接近60歲。

報導指出，直播購物市場出現巨幅成長的同時，由電視購物台驅動的銷售額正在迅速下降，QVC雖為轉型投入大量資源，但市場大餅流失，2025年數位營收比一年前下降約2.5億，降至39.7億元。

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