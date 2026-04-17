我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普槓上教宗 對選舉有何影響？

因應住房負擔沉重 紐約首創市府背書保險

任期大規模掃蕩移民…ICE代理局長里昂斯將離職進私企

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
ICE代理局長里昂斯。（歐新社檔案照）
ICE代理局長里昂斯。（歐新社檔案照）

移民和海關執法局(ICE)代理局長里昂斯(Todd M. Lyons)5月即將離職，轉任私人產業。里昂斯掌理ICE期間，美國各大城市出現大規模移民掃蕩與鎮壓行動，最受爭議的案例包括兩名美國公民古德(Renee Good)、普雷蒂(Alex Pretti)先後在明尼亞波利斯遭到移民幹員開槍擊斃，川普政府在民意高度反彈之下開始縮減行動規模。

川普總統二度執政之後，白宮雷厲風行查緝無證移民且擴大逮捕，ICE代理局長維泰洛(Caleb Vitello)就任一個月便遭批評辦事不力，2025年2月遭到撤換。里昂斯2025年3月接任ICE代理局長。

軍人出身的里昂斯在中央特種作戰司令部(Special Operations Command Central)服役期間曾派駐海外，2007年加入ICE。

過去幾年，里昂斯在ICE官運亨通，曾任波士頓地方辦公室負責人，後來獲得前國土安全部長諾姆(Kristi Noem)青睞之下，出任指揮各地移民查緝行動的ICE代理副局長。

國土安全部部長穆林(Markwayne Mullin)在社群網站X發表聲明表示，里昂斯將於5月31日離職，轉入私營部門發展。

穆林寫道，里昂斯「重新啟動了一個過去四年來不准執行任務的機構」。

穆林在聲明中感謝里昂斯指出，在里昂斯的領導下，美國社區變得更加安全。

白宮 移民 ICE

上一則

台積電魏哲家獲選「時代」百大人物 花滑劉美賢也上榜

延伸閱讀

「黑玫瑰行動」落幕 波特蘭逾千無證客被捕

「黑玫瑰行動」落幕 波特蘭逾千無證客被捕

TSA年交3萬可疑個資 助ICE逮800多人

TSA年交3萬可疑個資 助ICE逮800多人
控開車衝撞 ICE北加開槍射擊黑幫成員

控開車衝撞 ICE北加開槍射擊黑幫成員
賓州地方警局 參與ICE移民執法暴增70%

賓州地方警局 參與ICE移民執法暴增70%

熱門新聞

李若儀打破了費城柯蒂斯音樂學院102年的校史紀錄，成為這所頂尖名校鋼琴專業錄取的年齡最小學生，並獲得全額獎學金。(受訪者提供)

7歲華裔女童錄取柯蒂斯音樂學院 破102年校史紀錄

2026-04-10 21:34
美國郵政總局因出現「現金危機」，將停止提撥退休金至「聯邦雇員退休制度」帳戶。(路透)

現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金

2026-04-09 20:46
Trader Joe's連鎖超市近日就一宗集體訴訟達成和解，在該店於2019年3月5日至7月19日期間使用信用卡或簽帳卡消費的部分顧客，有機會獲得約102.45美元的賠償。示意圖。(路透)

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

2026-04-16 16:12
聯邦人口統計顯示，2010年至2020年，亞裔姓氏「張」、「劉」、「王」為美國成長最快姓氏的前三名。圖為2017年歸化為美國公民的華人。(美聯社)

全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓 10大菜市場名公布

2026-04-15 02:30
川普女兒伊凡卡。(美聯社)

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

2026-04-09 14:09
郵輪「嘉年華地平線號」2018年航行於美國佛州邁阿密外海的空拍照。美聯社

郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴

2026-04-14 08:41

超人氣

更多 >
曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償
熬過苦難3生肖運勢翻轉 屬鼠貴人助攻、他財運爆發

熬過苦難3生肖運勢翻轉 屬鼠貴人助攻、他財運爆發
美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機

美航超賣？亞裔白金會員座位被取代 還被趕下飛機
加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕

加州短期10萬人退出白卡 因害怕失去綠卡 入籍公民也怕
20中國學者持有效簽證被拒入美 中方：別從西雅圖機場入境

20中國學者持有效簽證被拒入美 中方：別從西雅圖機場入境