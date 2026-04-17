任期大規模掃蕩移民…ICE代理局長里昂斯將離職進私企

ICE代理局長里昂斯。（歐新社檔案照）

移民 和海關執法局(ICE )代理局長里昂斯(Todd M. Lyons)5月即將離職，轉任私人產業。里昂斯掌理ICE期間，美國各大城市出現大規模移民掃蕩與鎮壓行動，最受爭議的案例包括兩名美國公民古德(Renee Good)、普雷蒂(Alex Pretti)先後在明尼亞波利斯遭到移民幹員開槍擊斃，川普政府在民意高度反彈之下開始縮減行動規模。

川普總統二度執政之後，白宮 雷厲風行查緝無證移民且擴大逮捕，ICE代理局長維泰洛(Caleb Vitello)就任一個月便遭批評辦事不力，2025年2月遭到撤換。里昂斯2025年3月接任ICE代理局長。

軍人出身的里昂斯在中央特種作戰司令部(Special Operations Command Central)服役期間曾派駐海外，2007年加入ICE。

過去幾年，里昂斯在ICE官運亨通，曾任波士頓地方辦公室負責人，後來獲得前國土安全部長諾姆(Kristi Noem)青睞之下，出任指揮各地移民查緝行動的ICE代理副局長。

國土安全部部長穆林(Markwayne Mullin)在社群網站X發表聲明表示，里昂斯將於5月31日離職，轉入私營部門發展。

穆林寫道，里昂斯「重新啟動了一個過去四年來不准執行任務的機構」。

穆林在聲明中感謝里昂斯指出，在里昂斯的領導下，美國社區變得更加安全。