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涉操縱非法撲克賭局 前NBA球員認罪

記者顏潔恩／紐約即時報導
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涉嫌非法賭博的前NBA球員、克利夫蘭騎士隊前助理教練瓊斯，16日傳出將會針對部分...
涉嫌非法賭博的前NBA球員、克利夫蘭騎士隊前助理教練瓊斯，16日傳出將會針對部分罪名認罪。(路透)

在16日最新庭審中，涉嫌非法體育博彩案的前NBA球員、克利夫蘭騎士隊前助理教練瓊斯(Damon Jones)，傳出將會針對部分罪名認罪；此案涉及的規模宏大，並有多名共同被告人也牽扯進另一起操控撲克賭局案中，其他被告包含紐約黑手黨甘比諾(Gambino)及博南諾(Bonanno)犯罪家族、另有四名華人同遭起訴。

聯邦檢方去年10月對34名被告提出兩項案件的起訴，其中一項涉及非法賭博、另一項則指控球員協助黑手黨利用高科技讀牌技術操控撲克賭局；除瓊斯外，NBA波特蘭拓荒者總教練畢拉普斯(Chauncey Billups)、邁阿密熱火後衛羅齊爾(Terry Rozier)也被捲入此案。

檢方稱，瓊斯曾在2023年2月及2024年1月比賽前，洩露有關洛杉磯湖人隊(Los Angeles Lakers)球星的陣容安排與傷病資訊，使共謀者據此下注。

羅齊爾則被指在效力夏洛特黃蜂(Charlotte Hornets)期間，於2023年3月對陣紐奧良鵜鶘(New Orleans Pelicans)的一場比賽前，告知其好友兼共同被告萊斯特(Deniro Laster)，稱自己將因假裝受傷在第一節比賽時提前退場；羅齊爾和萊斯特均已表示不認罪。

最新消息指出，49歲的瓊斯已申請在非法賭博案中更改答辯聽證會(Plea Hearing)的立場，他在此案中面臨電信詐騙及洗錢共謀罪；儘管傳出他將會認罪，但目前尚不清楚他將針對哪些具體指控認罪。

在宣布起訴時，紐約東區聯邦檢察官聯邦檢察官諾塞拉(Joseph Nocella, Jr.)表示，被告「將職業籃球變成犯罪博彩工具，利用更衣室與醫療內部資訊謀利，並欺騙合法博彩機構」；他補充說，內線投注計畫正在侵蝕美國體育的誠信，並強調檢方將追究所有試圖以非法手段行事的人。

儘管瓊斯此次變更認罪與體育博彩案相關，但他與其他多人同時面臨另一案件的指控；在操控撲克案中，檢方指出，有組織犯罪家族成員與同夥設計並操控非法撲克賭局，構成一項高度複雜且獲利豐厚的詐騙計畫，從受害者手中騙取數百萬元。

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