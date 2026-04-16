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曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

機位超賣時 哪些旅客最容易被「拒載」

曾在Trader Joe's刷卡？您可能獲得約102美元賠償

世界新聞網王若馨／即時報導
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Trader Joe's連鎖超市近日就一宗集體訴訟達成和解，在該店於2019年3...
Trader Joe's連鎖超市近日就一宗集體訴訟達成和解，在該店於2019年3月5日至7月19日期間使用信用卡或簽帳卡消費的部分顧客，有機會獲得約102.45美元的賠償。示意圖。(路透)

Trader Joe's連鎖超市近日就一宗集體訴訟達成和解，在該店於2019年3月5日至7月19日期間使用信用卡或簽帳卡消費的部分顧客，有機會獲得約102.45美元的賠償。

根據和解內容，在上述期間內，若顧客在Trader Joe's門市使用信用卡或簽帳卡消費，且收到的收據上同時列印出卡號前六碼與後四碼(共10碼)，即可能符合申請資格。

這起訴訟指控Trader Joe's在部分門市的收據上印出過多信用卡資訊，違反「公平與準確信用交易法」(FACTA)，增加消費者身分遭盜用的風險。

Trader Joe's已同意支付740萬美元進行和解，但公司否認有任何不當行為，並表示未曾接獲因該問題導致身分被盜用的投訴。

Trader Joe's將主動以明信片或電子郵件方式通知部分符合資格的顧客，通知內將附上申請編號(Claim ID)與PIN碼；若顧客未收到通知，也可主動透過官方和解網站查詢是否符合資格並提出申請，網址：www.tj-factasettlement.com

目前預估每名提出有效申請者可獲得約102.45美元，實際金額將依有效申請人數及行政等費用調整，申請人數越少，每人可分得的金額越高。

申請者不需提供當時消費的收據，且消費金額大小不影響符合資格及理賠金額。

申請截止日期為2026年6月9日。

法院公平性聽證會預計於2026年8月10日舉行，獲准後預計45天內開始發放賠償款。

提出申請者，將放棄就該案及相關收據問題對Trader Joe's進一步提告的權利；若選擇在6月9日前退出集體訴訟，則可保留未來自行提告的權利。

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