我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遊輪供應過量烈酒導致女客受傷 陪審團判賠30萬元

號稱結帳只要8秒 好市多新系統卻遭員工抱怨

嘉年華遊輪供應過量烈酒導致女乘客受傷 陪審團判賠30萬元

編譯陳韻涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
桑德斯在遊輪上跌落樓梯導致創傷性腦傷之前，遊輪服務生供應桑德斯超過14杯龍舌蘭酒...
桑德斯在遊輪上跌落樓梯導致創傷性腦傷之前，遊輪服務生供應桑德斯超過14杯龍舌蘭酒，嘉年華遊輪公司必須賠償約30萬元。圖為嘉年華遊輪公司旗下郵輪，示意圖。 (路透)

南佛羅里達州邁阿密聯邦陪審團10日裁定，嘉年華遊輪公司(Carnival Cruise Line)必須賠償乘客黛安娜‧桑德斯(Diana Sanders)約30萬元，理由是桑德斯在遊輪上跌落樓梯導致創傷性腦傷之前，遊輪服務生供應桑德斯超過14杯龍舌蘭酒，構成疏失。

美聯社報導，45歲的加州護士桑德斯於2024年1月5日搭乘嘉年華燦爛號(Carnival Radiance)出遊，當天下午2時58分至晚間11時37分之間，她在船上至少喝下14杯烈酒。

2024年1月5日深夜11時45分至6日凌晨0時20分之間，桑德斯跌落樓梯，診斷出現腦震盪、頭痛、疑似創傷性腦傷、背部及尾椎受傷及多處瘀傷。

桑德斯的律師阿倫費爾德(Spencer Aronfeld)說：「與嘉年華這樣的企業巨頭對抗是一項艱鉅的任務，我感佩委託人在長達18個月的訴訟中展現出的韌性。這宗案件凸顯暢飲套餐有其風險，不僅鼓勵過量飲酒，且迫使薪資微薄的服務生為小費而犧牲(乘客的)安全。」

阿倫費爾德指出，陪審團取得的證據顯示，在桑德斯離開賭場酒吧到被發現昏迷於船員專用區這段期間，有長達30分鐘的監視器畫面「消失」。

嘉年華遊輪母公司嘉年華集團(Carnival Corporation)發表聲明表示，對判決結果持保留意見，認為有充分理由申請重新審理並提起上訴。

此案並非遊輪業過度供應酒類的單獨案例，另一宗仍在審理中的訴訟顯示，一名男子在遊輪上死亡，其未婚妻2025年對皇家加勒比遊輪公司(Royal Caribbean)提起過失致死訴訟，指控遊輪公司供應至少33杯酒精飲料給該名男子，且船員事後將他制伏在地並以全身重量壓制，最終導致該名男子死亡。

桑德斯 加州

上一則

亞特蘭大連環攻擊案2死1傷 含國土安全部員工

下一則

不當干預選舉結果 加州最高法院褫奪伊士曼律師資格

延伸閱讀

佛州18歲女孩搭郵輪遇害 16歲繼弟被控謀殺性侵

佛州18歲女孩搭郵輪遇害 16歲繼弟被控謀殺性侵
郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴

郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴
皇后區殺警案 陪審團裁定誤殺非謀殺 36歲嫌或囚終身

皇后區殺警案 陪審團裁定誤殺非謀殺 36歲嫌或囚終身
川婦帶子女用餐 5歲女從包間窗戶墜亡 餐廳擔責3成賠74萬

川婦帶子女用餐 5歲女從包間窗戶墜亡 餐廳擔責3成賠74萬

熱門新聞

李若儀打破了費城柯蒂斯音樂學院102年的校史紀錄，成為這所頂尖名校鋼琴專業錄取的年齡最小學生，並獲得全額獎學金。(受訪者提供)

7歲華裔女童錄取柯蒂斯音樂學院 破102年校史紀錄

2026-04-10 21:34
美國郵政總局因出現「現金危機」，將停止提撥退休金至「聯邦雇員退休制度」帳戶。(路透)

現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金

2026-04-09 20:46
聯邦人口統計顯示，2010年至2020年，亞裔姓氏「張」、「劉」、「王」為美國成長最快姓氏的前三名。圖為2017年歸化為美國公民的華人。(美聯社)

全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓 10大菜市場名公布

2026-04-15 02:30
川普女兒伊凡卡。(美聯社)

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

2026-04-09 14:09
郵輪「嘉年華地平線號」2018年航行於美國佛州邁阿密外海的空拍照。美聯社

郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴

2026-04-14 08:41
美國共和黨籍聯邦參議員史考特（Rick Scott）。美聯社

中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網

2026-04-10 10:42

超人氣

更多 >
全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓 10大菜市場名公布

全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓 10大菜市場名公布
全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地
獨居者避免傳達這14訊號 讓歹徒認有機可趁

獨居者避免傳達這14訊號 讓歹徒認有機可趁
才刪文又掀新話題 川普發「耶穌擁抱圖」：相當不錯

才刪文又掀新話題 川普發「耶穌擁抱圖」：相當不錯
習近平就美伊戰爭發聲 紐時：美中關係再現挑戰

習近平就美伊戰爭發聲 紐時：美中關係再現挑戰