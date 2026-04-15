嘉年華遊輪供應過量烈酒導致女乘客受傷 陪審團判賠30萬元

桑德斯在遊輪上跌落樓梯導致創傷性腦傷之前，遊輪服務生供應桑德斯超過14杯龍舌蘭酒，嘉年華遊輪公司必須賠償約30萬元。圖為嘉年華遊輪公司旗下郵輪，示意圖。 (路透)

南佛羅里達州邁阿密聯邦陪審團10日裁定，嘉年華遊輪公司(Carnival Cruise Line)必須賠償乘客黛安娜‧桑德斯 (Diana Sanders)約30萬元，理由是桑德斯在遊輪上跌落樓梯導致創傷性腦傷之前，遊輪服務生供應桑德斯超過14杯龍舌蘭酒，構成疏失。

美聯社報導，45歲的加州 護士桑德斯於2024年1月5日搭乘嘉年華燦爛號(Carnival Radiance)出遊，當天下午2時58分至晚間11時37分之間，她在船上至少喝下14杯烈酒。

2024年1月5日深夜11時45分至6日凌晨0時20分之間，桑德斯跌落樓梯，診斷出現腦震盪、頭痛、疑似創傷性腦傷、背部及尾椎受傷及多處瘀傷。

桑德斯的律師阿倫費爾德(Spencer Aronfeld)說：「與嘉年華這樣的企業巨頭對抗是一項艱鉅的任務，我感佩委託人在長達18個月的訴訟中展現出的韌性。這宗案件凸顯暢飲套餐有其風險，不僅鼓勵過量飲酒，且迫使薪資微薄的服務生為小費而犧牲(乘客的)安全。」

阿倫費爾德指出，陪審團取得的證據顯示，在桑德斯離開賭場酒吧到被發現昏迷於船員專用區這段期間，有長達30分鐘的監視器畫面「消失」。

嘉年華遊輪母公司嘉年華集團(Carnival Corporation)發表聲明表示，對判決結果持保留意見，認為有充分理由申請重新審理並提起上訴。

此案並非遊輪業過度供應酒類的單獨案例，另一宗仍在審理中的訴訟顯示，一名男子在遊輪上死亡，其未婚妻2025年對皇家加勒比遊輪公司(Royal Caribbean)提起過失致死訴訟，指控遊輪公司供應至少33杯酒精飲料給該名男子，且船員事後將他制伏在地並以全身重量壓制，最終導致該名男子死亡。