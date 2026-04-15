我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民歌50北美巡演一理由錯愕停擺 全面取消

因廁所收費華人出國一路憋尿 邊境停車貴

法國政府要求ICE釋放美軍榮民遺孀

編譯陳韻涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
瑪麗亞-德雷莎是川普政府大規模驅逐移民計畫的目標對象，聯邦政府廢除了先前寬容美軍...
瑪麗亞-德雷莎是川普政府大規模驅逐移民計畫的目標對象，聯邦政府廢除了先前寬容美軍及退伍軍人配偶的政策；在那之後，許多現役士兵與榮民配偶遭ICE逮捕拘押。示意圖。 (路透)

美國榮民遺孀、86歲法國婦人瑪麗亞-德雷莎‧羅斯(Marie-Therese Ross)本月1日因簽證逾期遭移民與海關執法局(ICE)拘留，法國政府得知消息後，施壓國土安全部(DHS)釋放這名退伍軍人遺孀。

美聯社15日報導，ICE探員4月1日在阿拉巴馬州逮捕瑪麗亞-德雷莎，理由是她持有的90天簽證已逾期，她目前被羈押在路易斯安納州一處聯邦移民拘留設施。

卡爾霍恩郡(Calhoun County)的婚姻登記資料顯示，羅斯2025年4月與阿拉巴馬州居民威廉‧羅斯(William Ross)結婚。

家屬發布的訃告顯示，威廉曾任陸軍上尉，今年1月辭世。

瑪麗亞-德雷莎是川普政府大規模驅逐移民計畫的目標對象，聯邦政府廢除了先前寬容美軍及退伍軍人配偶的政策；在那之後，許多現役士兵與榮民配偶遭ICE逮捕拘押。

法國駐紐奧良總領事桑布(Rodolphe Sambou)表示，法方啟動多方協調機制，協助羅斯獲釋，他迄今已兩度親赴拘留設施探視瑪麗亞-德雷莎。

桑布表示，「考慮到瑪麗亞-德雷莎的年事已高，我們真的希望她能盡快脫離困境，我們想幫助她離開拘留所。」

桑布持續與羅斯的家屬及法國駐華盛頓特區、亞特蘭大的領事官員，以及巴黎官員保持密切聯繫，協調推動羅斯獲釋，並確保她在押期間獲得充足的食物與醫療照護。

法國政府也已直接聯繫美國國土安全部，但桑布拒絕透露羅斯的法律身份或案件細節。

聯邦政府 阿拉巴馬州 路易斯安納州

上一則

AI救世主？每分鐘1.99元能與虛擬耶穌對話 網轟邪惡

延伸閱讀

妻陪美軍丈夫回基地 被ICE拘捕

妻陪美軍丈夫回基地 被ICE拘捕
印州越裔無證客死於ICE拘留中心川普第二任以來已46例

印州越裔無證客死於ICE拘留中心川普第二任以來已46例

TSA年交3萬可疑個資 助ICE逮800多人

TSA年交3萬可疑個資 助ICE逮800多人
父遭ICE拘留母癌末 三姐妹眾籌打官司

父遭ICE拘留母癌末 三姐妹眾籌打官司

熱門新聞

李若儀打破了費城柯蒂斯音樂學院102年的校史紀錄，成為這所頂尖名校鋼琴專業錄取的年齡最小學生，並獲得全額獎學金。(受訪者提供)

7歲華裔女童錄取柯蒂斯音樂學院 破102年校史紀錄

2026-04-10 21:34
美國郵政總局因出現「現金危機」，將停止提撥退休金至「聯邦雇員退休制度」帳戶。(路透)

現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金

2026-04-09 20:46
聯邦人口統計顯示，2010年至2020年，亞裔姓氏「張」、「劉」、「王」為美國成長最快姓氏的前三名。圖為2017年歸化為美國公民的華人。(美聯社)

全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓 10大菜市場名公布

2026-04-15 02:30
川普女兒伊凡卡。(美聯社)

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

2026-04-09 14:09
郵輪「嘉年華地平線號」2018年航行於美國佛州邁阿密外海的空拍照。美聯社

郵輪弒親案 16歲弟性侵殺害18歲繼姊 檢方以成人起訴

2026-04-14 08:41
美國共和黨籍聯邦參議員史考特（Rick Scott）。美聯社

中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網

2026-04-10 10:42

超人氣

更多 >
全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓 10大菜市場名公布

全美成長最快的姓氏來自亞裔這3姓 10大菜市場名公布
全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地
獨居者避免傳達這14訊號 讓歹徒認有機可趁

獨居者避免傳達這14訊號 讓歹徒認有機可趁
才刪文又掀新話題 川普發「耶穌擁抱圖」：相當不錯

才刪文又掀新話題 川普發「耶穌擁抱圖」：相當不錯
習近平就美伊戰爭發聲 紐時：美中關係再現挑戰

習近平就美伊戰爭發聲 紐時：美中關係再現挑戰