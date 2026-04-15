法國政府要求ICE釋放美軍榮民遺孀

瑪麗亞-德雷莎是川普政府大規模驅逐移民計畫的目標對象，聯邦政府廢除了先前寬容美軍及退伍軍人配偶的政策；在那之後，許多現役士兵與榮民配偶遭ICE逮捕拘押。示意圖。 (路透)

美國榮民遺孀、86歲法國婦人瑪麗亞-德雷莎‧羅斯(Marie-Therese Ross)本月1日因簽證逾期遭移民與海關執法局(ICE)拘留，法國政府得知消息後，施壓國土安全部(DHS)釋放這名退伍軍人遺孀。

美聯社15日報導，ICE探員4月1日在阿拉巴馬州 逮捕瑪麗亞-德雷莎，理由是她持有的90天簽證已逾期，她目前被羈押在路易斯安納州 一處聯邦移民拘留設施。

卡爾霍恩郡(Calhoun County)的婚姻登記資料顯示，羅斯2025年4月與阿拉巴馬州居民威廉‧羅斯(William Ross)結婚。

家屬發布的訃告顯示，威廉曾任陸軍上尉，今年1月辭世。

瑪麗亞-德雷莎是川普政府大規模驅逐移民計畫的目標對象，聯邦政府 廢除了先前寬容美軍及退伍軍人配偶的政策；在那之後，許多現役士兵與榮民配偶遭ICE逮捕拘押。

法國駐紐奧良總領事桑布(Rodolphe Sambou)表示，法方啟動多方協調機制，協助羅斯獲釋，他迄今已兩度親赴拘留設施探視瑪麗亞-德雷莎。

桑布表示，「考慮到瑪麗亞-德雷莎的年事已高，我們真的希望她能盡快脫離困境，我們想幫助她離開拘留所。」

桑布持續與羅斯的家屬及法國駐華盛頓特區、亞特蘭大的領事官員，以及巴黎官員保持密切聯繫，協調推動羅斯獲釋，並確保她在押期間獲得充足的食物與醫療照護。

法國政府也已直接聯繫美國國土安全部，但桑布拒絕透露羅斯的法律身份或案件細節。