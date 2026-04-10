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梅蘭妮亞突與艾普斯坦切割 他嘲諷：完全是胡說八道

梅蘭妮亞突與艾普斯坦切割 他嘲諷：完全是胡說八道

世界新聞網馬雯婷／製作
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梅蘭妮亞．川普。（歐新社）
梅蘭妮亞．川普。（歐新社）

吉米．金莫（Jimmy Kimmel）在評論梅蘭妮亞．川普否認與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）關係一事時直言，「這完全是胡說八道。」

這位美國第一夫人於4月9日在白宮發表了一次出人意料的公開聲明，似乎讓丈夫川普及多名白宮官員都感到措手不及。在聲明中，她表示自己，「從未與艾普斯坦有過友誼關係。」

梅蘭妮亞對媒體表示，「我從未對艾普斯坦虐待其受害者一事有任何了解。我從未以任何身分參與其中，我不是參與者，從未搭乘過他的飛機，也從未去過他的私人島嶼……我從未與艾普斯坦是朋友。唐納德和我有時會受邀參加與艾普斯坦同場的社交活動，因為在紐約和棕櫚灘的社交圈存在重疊，這很常見。」

梅蘭妮亞隨後補充道，「多年來，社交媒體上流傳著大量關於我與艾普斯坦的虛假圖片和說法。請大家謹慎判斷資訊來源，這些圖片和故事完全不真實。」

然而，金莫對此並不買單。在4月9日播出的「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live）開場獨白中，他播放了一張廣為流傳的舊照片，畫面中川普與梅蘭妮亞與艾普斯坦同框。

他調侃道，「既然你在解釋自己與艾普斯坦並不熟，那你能解釋一下為什麼他家裡會擺著你們的照片嗎？也許那相框是自帶照片的，我也不太清楚。」

隨後他繼續諷刺，「說實話，看到這張照片我只覺得…嗯，這兩個人顯然完全不認識艾普斯坦。」

在梅蘭妮亞發表聲明後，川普接受 MS Now 採訪時表示，他事先不知道妻子會發表該聲明，再次強調「她不認識艾普斯坦。」

金莫對此評論道，「他事先竟然完全不知情，這恰恰說明那邊的運作有多『高效』。她一定非常討厭他，我實在想不出別的解釋。」

雖然吉米·金莫長期在深夜節目中批評川普，但近年來他對梅蘭妮亞的評論也逐漸增多。尤其是在亞馬遜1月推出紀錄片「梅蘭妮亞」之後，他的批評更為尖銳。他稱該片是「亞馬遜送給她的7500萬美元賄賂」，評論道：「整部紀錄片極其無聊，只是梅蘭妮亞不斷試衣、乘車、換衣服、面試工作人員的循環過程。」

艾普斯坦 白宮 川普

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