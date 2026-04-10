我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

平價是王道 早餐連鎖店IHOP跟進推超值菜單

中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網

拜倫賣能量飲料？川普小兒子跨界賺錢

世界新聞網馬雯婷／製作
聽新聞
test
0:00 /0:00
拜倫．特朗普（Barron Trump）。（美聯社）
拜倫．特朗普（Barron Trump）。（美聯社）

拜倫．特朗普（Barron Trump）正為其飲料事業揭開序幕，旗下公司已開始預告首批產品口味。這位「第一公子」顯然準備進軍利潤豐厚的能量飲料市場。

這位20歲的特朗普家族成員，現為草本茶新創公司 SOLLOS Yerba Mate Inc. 的五位董事之一。公司預計於2026年5月正式推出產品，首波主打口味包括鳳梨與椰子。

馬黛茶（yerba mate）源自南美洲，是一種帶有苦味的草本茶，常被視為含咖啡因的咖啡替代品進行行銷。

根據州企業登記文件顯示，拜倫·特朗普名列公司董事之一。SOLLOS Yerba Mate Inc. 於去年12月在佛羅里達州成立，並同步在以企業友善著稱的德拉瓦州完成註冊。

公司其他董事包括卡斯特洛（Rodolfo Castello）、戈麥斯（Valentino Gomez）、霍爾（Stephen Hall）以及伯恩斯坦（Spencer Bernstein）。其中，伯恩斯坦擔任董事長，霍爾則出任副總裁。

值得一提的是，伯恩斯坦與霍爾皆為拜倫的高中同學，三人曾一同就讀於佛羅里達州私立學校「劍橋學院」（Oxbridge Academy）。

根據美國證券交易委員會文件，Sollos Yerba Mate已成功向私人投資者募得100萬美元資金。

在品牌形象方面，SOLLOS於Instagram 表示，公司希望透過產品展現南佛羅里達充滿活力的生活方式；其 LinkedIn頁面亦宣稱，已打造出「完美的夏日飲品」。

目前，拜倫正於紐約大學斯特恩商學院就讀二年級。作為川普與梅蘭妮亞的小兒子，他似乎正逐步走向家族的商業版圖，而非政治舞台。

除了能量飲料事業外，拜倫亦涉足加密貨幣領域，並與父親及兩位兄長小川普（Donald Trump Jr.）與艾瑞克川普（Eric Trump）共同創立了World Liberty Financial。

據報導，他個人資產約為1.5億美元，而這項新創事業未來亦有望帶來可觀收益。

從市場角度來看，全球能量飲料市場規模在2025年約為850億至900億美元，預計至2030至2034年間，將進一步成長至超過1250億至1570億美元，顯示該領域仍具備強勁的發展潛力。

德拉瓦州 川普 小川普

上一則

中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網

下一則

牙買加飛紐約班機乘客產子 國籍引熱議

延伸閱讀

小川普護航？中遠大醫藥投資美新創 成功避開國安指控

小川普護航？中遠大醫藥投資美新創 成功避開國安指控
小費給不到兩成 加州人最小氣

小費給不到兩成 加州人最小氣

贏麻？5萬贊助「張雪機車」換5000萬曝光 東鵬特飲回應

贏麻？5萬贊助「張雪機車」換5000萬曝光 東鵬特飲回應
紐約華埠球鞋品牌1587告泰勒絲未婚夫與隊友 控商標侵權

紐約華埠球鞋品牌1587告泰勒絲未婚夫與隊友 控商標侵權

熱門新聞

洪樂潼成立的公司Axiom Math，目前傳出已於獲得2億美元融資，公司市值估計達到16億美元。(圖取自領英網頁)

25歲華人數學天才洪樂潼自史丹福輟學創業 已獲2億美元融資

2026-04-06 01:37
根據川普總統第一任內簽定「美加墨貿易協定」，對三國之間的專業人員出入境有特別規定的簽證。(路透)

TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國

2026-04-04 22:40
美國郵政總局因出現「現金危機」，將停止提撥退休金至「聯邦雇員退休制度」帳戶。(路透)

現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金

2026-04-09 20:46
伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇雷曼尼(中)。(美聯社資料照)

挺伊朗政權還在美炫富 蘇雷曼尼姪女綠卡遭撤被拘留

2026-04-04 13:40
川普女兒伊凡卡。(美聯社)

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

2026-04-09 14:09
舊金山氣候溫和，生活氛圍友善。(路透)

他盤點華人最適合定居城市 舊金山氣候溫和、這裡生活成本低

2026-04-04 19:55

超人氣

更多 >
好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾

好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾
現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金

現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金
伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」
華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...

華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...
10部一看就停不下來陸劇 「逐玉」掀熱潮、隱藏神劇也上榜

10部一看就停不下來陸劇 「逐玉」掀熱潮、隱藏神劇也上榜