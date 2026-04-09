吉哥灘連環殺人案已破 仍有一名華人受害者身分成謎

這名被稱為「亞裔無名氏」的面貌重建圖，左邊是其男性樣貌，右邊是其女裝樣貌。(取自全國失蹤與受虐兒童中心)

綜合媒體報導，紐約長島 吉哥灘(Gilgo Beach)連環殺人案主嫌霍伊爾曼(Rex Heuermann)8日在法庭上認罪，承認殺害八名女性，然而，在這起震驚全美的案件中，有一名疑似受害者至今身分成謎，他是一名年輕的亞裔男性，應為華人 ，遺體被發現時身著女裝，被調查人員稱為「亞裔無名氏」(Asian Doe)。

2011年發現遺骸 估計已死多年

2011年4月4日，警方在海洋公園大道(Ocean Parkway)沿線搜尋其他受害者遺骸時，在吉哥灘附近意外發現了這名身分不明的死者。法醫鑑定顯示，遺骸在被發現前已在現場留置至少五至十年，推測死者在2006年或更早之前遇害。

根據調查，死者為具有XY染色體的亞裔男性，生前年齡推測在17至23歲之間，身高約160至175公分，缺少四顆牙齒，且可能患有影響行走的肌肉骨骼疾病。族裔方面，法醫認為死者很可能是來自中國南方的漢族。死亡原因是鈍器重擊造成的鈍力創傷。

遺骸被發現時，死者穿著女性服裝並戴著胸罩。調查人員推測此人生前疑似從事性工作。

警兩度發布畫像 籲華人社區協助

警方曾兩度對外發布死者畫像。2011年9月首次公布一張男性樣貌的素描，但多年來始終無人認出。2024年9月16日，蘇福克郡地檢署再度行動，與國家失蹤及受虐兒童中心(NCMEC)的法醫專家合作，製作了更精細的面貌重建圖，這次同時提供男性樣貌與女裝兩個版本，試圖從不同角度喚起知情人士的記憶。

鑑定工作面臨一大技術難題：亞裔族群的DNA在美國基因資料庫中紀錄較少，使傳統的DNA比對方法難以奏效。當局因此特別製作了中文版資訊海報，並在紐約市 五個行政區的亞裔社區廣泛張貼，希望有人能認出畫像中的臉孔。

霍伊爾曼否認涉案 兇手仍是謎

儘管「亞裔無名氏」的遺骸發現地點就在吉哥灘其他受害者的附近，但目前無人因其死亡被起訴。霍伊爾曼的律師布朗(Michael Brown)在他認罪後表示，霍伊爾曼仍堅稱他與「亞裔無名氏」一事無關。

調查人員曾在霍伊爾曼使用的電子郵件帳號中發現數千條網路搜尋紀錄，其中包括搜尋亞裔年輕男性相關的色情內容，但這是否與此案直接相關，目前仍無定論。

也有部分調查人員和研究者指出，「亞裔無名氏」與其他受害者之間存在差異，例如死亡方式不同、遺骸未遭肢解等，因此不排除另有其他兇手的可能性。

懸案至今未解 等待有人認出他

時至今日，「亞裔無名氏」仍是整起吉哥灘案件中唯一一名身分未能確認的受害者。

蘇福克郡地方檢察官蒂爾尼(Ray Tierney)表示：「儘管我們盡了一切努力，這個人至今仍無名無姓。所謂無名，是對我們以及專案組成員而言。這個人確實曾有過自己的人生、摯愛與朋友，他們都知道他的名字。我們必須替他找回名字，也讓那些掛念他的人得到答案。」