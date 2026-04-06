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警車追逐車禍「一周之內釀8死」 專家籲設限

警車追逐車禍「一周之內釀8死」 專家籲設限

編譯彭馨儀／即時報導
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全國一周內至少8人死於警車追逐車禍，專家呼籲限制危險高速追車。(美聯社)
全國一周內至少8人死於警車追逐車禍，專家呼籲限制危險高速追車。(美聯社)

全國一周內至少8人死於警車追逐車禍，專家呼籲限制危險高速追車。

美聯社報導，德州一名男子5日駕車在逃避警方追捕時死亡。阿拉巴馬州一輛被州警追捕的車輛3日衝出路面撞樹，車上4人全部死亡。

加州上周也發生好幾起警車追逐車禍，至少3人死亡。

德州福和市警局(Fort Worth Police Department)表示，一名男子5日在35號州際公路(Interstate 35)駕駛車輛未開大燈逃避警方追捕，最後撞上多輛車造成嚴重車禍後死亡。

阿拉巴馬州的一名駕駛3日深夜試圖在派克郡(Pike County)的鄉村道路上，為了躲避公路巡邏隊衝出道路撞樹，車上4人當場死亡，其中1名乘客未被甩出車外，其餘3人包含駕駛及一名17歲未成年乘客均未繫安全帶，被甩出車外。阿拉巴馬州執法機構(Alabama Law Enforcement Agency)發言人阿曼達·瓦斯登(Amanda Wasden)在回覆美聯社的電子郵件中表示，事故正在調查中，沒有其他車輛涉入，目前沒有更多資訊可以公布。但她沒有說明公路巡警追捕原因。

南加州波莫納警察局(Pomona Police Department)聲明指出，員警1日追捕一名逃逸的家暴嫌疑人，他駕駛的車輛在躲避警方追捕過程中撞上另一輛車，造成車內一對夫婦當場死亡，KCBS電視台報導，其中太太即將臨盆，孩子來不及出生就命喪車禍。

另外，洛杉磯的橙郡警長辦公室(Orange County Sheriff's Department)表示，一輛被盜的U-Haul卡車的駕駛躲避警方攔截，結果撞上一輛休旅車（SUV），導致SUV駕駛死亡，車內3名乘客重傷。

這些只是每年數百起警車追逐致死車禍的一部分。

「警政研究論壇」(Police Executive Research Forum)2023年曾呼籲警方停止追車，除非發生暴力犯罪且嫌疑人構成迫在眉睫的威脅。報告指出，包括休士頓紐約市在內，部分警局追車次數和死亡人數激增。

紐約市 SUV 休士頓

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