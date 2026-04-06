我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普警告「一夜就能摧毀」伊朗 期限剩一天

百年秘境一開放就爆滿 蘇諾瑪海岸勝地湧人潮惹怒居民

前白宮顧問班農藐視國會定罪 最高院發回重審

編譯盧炯燊／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
最高法院6日發布命令，將為川普總統長期盟友班農藐視國會定罪最終撤銷舖路。(美聯社...
最高法院6日發布命令，將為川普總統長期盟友班農藐視國會定罪最終撤銷舖路。(美聯社)

總統川普首個任期間的白宮顧問、也是長期盟友班農(Steve Bannon)要求撤銷上訴法院維持起訴他藐視國會的定罪，6日獲最高法院批准，將案件發回下級法院重審，此舉為最終撤銷對班農的起訴定罪舖路。

綜合美聯社等報導，在華府聯邦檢察官皮洛(Jeanine Pirro)及班農的聯合申請下，最高法院大法官6日批准撤銷聯邦上訴法院維持對班農定罪的稍早判決，將案件發回華盛頓聯邦地方法院審理。

NBC及ABC報導，最高法院未對裁決作出說明，亦未見有大法官提出異議，不過最高法院發出此命令的理由是川普政府決定不為控罪辯護。一般相信，此案發回下級法院重新審理時，他的定罪最終將獲得撤銷。

班農由於拒絕眾院國會暴亂特別調查委員會的到國會作證傳票，因此被控藐視國會而遭定罪。

他申請撤銷定罪很大程度上是象徵性，目的只是洗脫罪名，因為2022年遭陪審團裁定藐視國會罪成後，班農已經完成服刑4個月。

陪審團當時認定，班農拒絕就2021年1月6日國會暴亂事件向調查委員會作證，構成兩項藐視國會罪，除監禁外亦被判罰款6500元。

班農最初辯稱是獲得總統川普宣稱的行政特權保護，但理據遭調查委員會及拜登政府司法部質疑，因他早於2017年便遭川普解除白宮顧問一職，故此他在國會暴動時向總統提出意見，身份已是平民，並不受所謂行政特權保護。

班農之後向華盛頓特區聯邦巡迴上訴法院上訴，但遭三名法官組成的合議庭駁回，入獄時對在場的記者自稱是「政治犯」 ，對入獄感到「自豪」 。

但川普2025年回朝後一直要求「伸張正義」，撤銷班農定罪及起訴，認為是拜登政府的司法部蓄意檢控班農。

此次班農是在川普政府司法部推動下，聯合向最高法院提出撤銷案件申請，皮洛今年2月9日提出申請表示，「撤銷本案符合司法公正的利益」。

班農另涉及一項為在美國南部邊境建造圍牆的私人募資計畫中欺騙捐款人，在紐約州法院對詐欺認罪，根據認罪協議得以避免入獄。這項定罪不受最高法院6日命令的影響。

司法部 拜登 大法官

上一則

圖輯╱阿提米絲2號打破人類距地球最遠紀錄 向阿波羅13號致意

延伸閱讀

ICE拘留面臨遣返移民 內州聯邦法官裁定違憲

ICE拘留面臨遣返移民 內州聯邦法官裁定違憲
川普要求大學提供招生數據 聯邦法官擋下

川普要求大學提供招生數據 聯邦法官擋下
聯邦法院阻建宴會廳 白宮以國安為由提緊急上訴

聯邦法院阻建宴會廳 白宮以國安為由提緊急上訴

川普開除司法部長邦迪 傳因處理艾案失當、討伐政敵不力…

川普開除司法部長邦迪 傳因處理艾案失當、討伐政敵不力…

熱門新聞

根據川普總統第一任內簽定「美加墨貿易協定」，對三國之間的專業人員出入境有特別規定的簽證。(路透)

TN簽證續簽失敗 加拿大1家5口去度假 回不了美國

2026-04-04 22:40
洪樂潼成立的公司Axiom Math，目前傳出已於獲得2億美元融資，公司市值估計達到16億美元。(圖取自領英網頁)

25歲華人數學天才洪樂潼自史丹福輟學創業 已獲2億美元融資

2026-04-06 01:37
陸軍參謀長喬治檔案照。（美聯社）

赫塞斯要求陸軍參謀長辭職 立即退休

2026-04-02 17:38
伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇雷曼尼(中)。(美聯社資料照)

挺伊朗政權還在美炫富 蘇雷曼尼姪女綠卡遭撤被拘留

2026-04-04 13:40
專業技職人才需求量大，圖為印第安納州的一家數據中心。（路透檔案照）

這技術工年薪26萬 無須大學文憑 像大聯盟選秀一樣搶手

2026-04-02 11:56
華府司法部3月31日表示，一對華裔夫婦因竊取研究機密而被撤銷美國公民身分。(路透)

華裔夫妻竊醫療機密 法院註銷美公民身分

2026-04-02 16:56

超人氣

更多 >
25歲華人數學天才洪樂潼自史丹福輟學創業 已獲2億美元融資

25歲華人數學天才洪樂潼自史丹福輟學創業 已獲2億美元融資
美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲
半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠

半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠
在好市多買這五種廚房小型電器 每月可省數百元

在好市多買這五種廚房小型電器 每月可省數百元
谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比