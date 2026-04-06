圖輯╱阿提米絲2號破人類距地球最遠紀錄 向阿波羅13號致意

這張由NASA提供的影片截圖顯示，阿爾忒彌斯2號太空人乘坐獵戶座飛船6日超越了人類迄今為止從地球出發的最遠距離，此時飛船外部攝影機拍攝的畫面中可以看到月球，阿提米絲2號太空人向阿波羅13號太空人致意。(NASA/美聯社）

據美國太空總署（NASA ）6日消息，美東時間當天下午將近2時，正在進行的阿提米絲2號(Artemis II)載人繞月飛行任務，打破了1970年阿波羅13號月球任務創造的人類距離地球最遠飛行紀錄，阿提米絲2號太空人向阿波羅13號太空人致意。

這是阿提米絲2號任務第五天（2026年4月6日），一名太空人透過獵戶座太空船舷窗拍攝的月球照片。(NASA/路透）

在這張月球全光照照片中，右側可見月球近側（我們從地球上看到的半球），其表面覆蓋著深色斑點，這是阿提米絲2號太空人6日在獵戶座飛船內拍攝的。(NASA/路透）

阿提米絲2號任務專家、加拿大太空總署太空人漢森(Jeremy Hansen)在獵戶座太空船內刮鬍子，當時正值飛行第五天，即4月6日乘組飛越月球之前。(NASA/路透）

2026年4月4日，阿提米絲2號任務的一名太空人透過獵戶座太空船的舷窗拍攝的地球照片。(NASA/路透）

阿提米絲2號任務專家、美國太空人柯赫(Christina Koch)4日在「獵戶座」（Orion）飛船內，為即將到來的繞月飛越任務做準備。(NASA/路透）

2026年4月3日，在NASA阿提米絲2號任務的第三天，太空人前往月球途中，柯赫(Christina Koch)在黑暗的獵戶座飛船內被螢幕照亮。(NASA/路透）