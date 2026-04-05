哈佛大學給「A」太多擬設上限 94%學生反對

哈佛大學文理學院教職員會議將表決提案，決定是否限制每門課A等成績的比率。(路透)

華爾街 日報4日報導，多年來，哈佛大學 校內成績給分持續膨脹，A等成績氾濫，如今一項擬議中的上限政策試圖踩下煞車，卻引發學生強烈反彈。

哈佛文理學院教職員7日將表決一項提案，限制每門課A等成績的比率：在長期給分膨脹之下，A已占大學部成績的一半以上，2024-2025學年達到約60%。

該提案同時建議取消GPA作為內部評估指標，改以「平均百分位排名」計算。

此案在校園內掀起激烈爭論。學生認為，這將增加課業壓力、加劇同儕競爭，並抑制學生跨領域修課的意願。

哈佛學生報社論批評此舉為「粗糙的配額制度」，學生製作的迷因則將提案推動者畫成「魔戒」中的甘道夫，高喊「你不能通過！」(You can not pass!)，或「哈利波特」中的專制校長鄧不利多。

哈佛學生會調查顯示，在超過800份回覆中，約94%的學生反對限制A的政策。一名學生表示：「在94%學生反對的情況下，這項政策竟然還可能實施，實在荒謬，也顯示校方多不在乎我們。」

不過，校方與部分教師認為，此舉有助改善學習風氣，促使學生更專注於課業。大學部文理學院院長克雷博(Amanda Claybaugh)表示，學校有責任抑制成績膨脹，以維護學位價值。

該項提案重點為：每門課給A的比率上限為20%，另可額外給予4個A，以因應小班課程差異。此舉將使A的比率回歸至約2011年的水準。

該提案源於去年秋季發布的一份報告，顯示2024-2025學年約60%的成績為A，遠高於2005-2006年的約25%。

英文系教授普赫納(Martin Puchner)支持此政策，認為成績膨脹已侵蝕公平性，甚至主張還可以更加嚴格；心理學教授格林(Joshua Greene)則表示，當A變得過於普遍，低於A的成績便會被污名化，反而讓學生不敢嘗試陌生領域，他形容這就像拿到一輛新車，卻不敢讓它有任何刮痕。

該政策不限制A-(A minus)，僅針對A。委員會認為，此舉將使A-更常見，也更不受排斥。格林說：「我們希望讓學生從4.0的壓力中解放，敢於探索。」

分子與細胞生物學教授艾迪(Sean Eddy)目前給A的比率約70%，他說，因為許多學生已達到他認定的「精通」標準；他表示，未來將把多數A改為A-。

不過，新生王安東尼(Anthony Wang，音譯)質疑，此類上限只是在數字上作調整，沒有解決根本問題。學生也擔心，成績上限將使競爭更加激烈、氛氛更趨緊繃，甚至導致部分人刻意選擇較易取得高分的課程，使選課變得更為功利化。

目前哈佛已將政策實施時間延後至2027年秋季，以便教師有時間調整課程設計。校方同時質疑學生調查的代表性，認為調查是在學生剛獲知此消息、還處於震驚時就進行，且可能存在重複填答等問題。

普林斯頓大學於2004年實施類似A比例限制，但在2014年取消，原因是大幅增加學生壓力。

克雷博則表示，A的占比已從60.2%下降至最近一學期的53.4%，顯示情況在改善中，然而部分自願降低成績的教授收到負面評價，甚至擔心會造成選課人數減少，因此校方認為有必要設立制度性上限。

她說：「在哈佛，很容易分辨誰是最好的籃球員、最好的小提琴手…但在課堂上，卻很難分出誰是最優秀的學生。」