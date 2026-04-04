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挺伊朗政權還在美炫富 蘇雷曼尼姪女綠卡遭撤被拘留

世界新聞網王若馨／即時報導
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伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇雷曼尼(中)。(美聯社資料照)
伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇雷曼尼(中)。(美聯社資料照)

國務院4日表示，在國務卿魯比歐昨日下令撤銷已故伊朗革命衛隊少將蘇雷曼尼(Qasem Soleimani)的姪女及其女兒的永久居留權(俗稱綠卡)後，她們昨晚即遭到聯邦探員逮捕，目前由移民及海關執法局(ICE)拘留。

蘇雷曼尼姪女哈米黛·蘇雷曼尼·阿夫沙(Hamideh Soleimani Afshar)長期在洛杉磯過著奢華生活，並且愛在社群媒體炫耀，而她也持續公開積極支持伊朗政權。

國務院在確認逮捕的信函中指出：「她在美國期間，散播伊朗政權的宣傳內容，為針對美國士兵與中東軍事設施的攻擊喝采，讚揚伊朗新任最高領袖，將美國稱為『大撒旦』，並公開表達對伊斯蘭革命衛隊的堅定支持。」

除了撤銷哈米黛母女的綠卡資格外，她的丈夫也已經被禁止入境美國。

蘇雷曼尼曾領導伊朗革命衛隊聖城旅(Quds Force)，2020年在伊拉克巴格達國際機場附近，遭川普總統下令發動的無人機空襲擊斃。

魯比歐在X平台上親自發文確認此事，並強調「川普政府不會讓支持反美恐怖政權的外國人把美國當家」。

▼收聽一洲焦點Podcast：

洛杉磯 國務院 魯比歐

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