紐約時報出糗…搞錯「北約」名稱 川普也開嘲諷

紐約時報。(路透)

紐約時報 3日一篇文章搞錯「北大西洋公約組織 」(The North Atlantic Treaty Organization)的全名，誤認其縮寫NATO指的是「北美條約組織」(North American Treaty Organization)，在社群媒體上遭到嘲諷。

該報當日紙本第8版的頭條標題為「沒有美國的北美條約組織？」(A North American Treaty Organization Without America?)這個標題顯然誤將NATO名稱中的「北大西洋」誤以為是「北美」。

這並非單純的打字錯誤，而更可能是紙本編輯下標題時犯的失誤。該篇文章2日初上線時的標題為「川普每一次威脅放棄北約 ，都在掏空北約」(Every Trump Threat to Abandon NATO Hollows It Out)。

Politico政治網站編輯伊森伯格(Sasha Issenberg)首先在X平台發文指出問題，他寫道：「紐約時報知道NATO代表什麼嗎？」這項錯誤迅速在社群媒體傳開，他的貼文在一天內就累積了約650萬次觀看。

紐約時報在X平台及周六紙本中刊登更正聲明：「本報周五一篇關於川普總統威脅退出北約的報導標題，錯誤陳述了該組織的全名。正確名稱應為北大西洋公約組織，而非北美條約組織。」

川普總統也在4日發文嘲諷：「成天亂寫假新聞的紐約時報，老是抹黑大家最喜歡的總統，就是我，害自己報紙的銷量一路狂跌。現在他們竟然把我們那個又弱又廢的夥伴『北約』稱為『北美公約組織』，正確名稱是『北大西洋公約組織』，這個錯誤真是有意思！看來現在紐約時報的水準和用人標準實在不太行啊，勸他們還是回歸初衷，做些值得刊登的新聞吧！讓美國再次偉大！」