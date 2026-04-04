不讓小孩玩iPad…OpenAI執行長奧特曼：希望他去玩泥巴

OpenAI執行長奧特曼。(路透)

人工智慧 （AI）巨頭OpenAI執行長奧特曼 在2025年喜獲麟兒，他分享了養育的訣竅與故事，包括不希望小孩玩iPad。

他不希望自己的小孩從小就大量使用科技，他近期在一檔播客（Podcast）節目上說，有了小孩後，改變了他對演算法推送內容、及「無限滾動」模式的看法。

他表示：「當我看到只比我小孩大一點的孩童，手上的iPad怎樣都拿不走時」，「我對此很有意見」。

ChatGPT用戶一大部分是孩童與年輕人，拿來作為學習工具、日常幫手、或可以吐苦水的同伴。奧特曼說，他不確定何時會讓小孩與AI對話，但寧願是在合理範圍內較晚的時程，而非較早，「目前我希望他去玩泥巴」。

播客主持人塞格爾表示，身為母親，她經常思考孩子如何使用科技，並對那些打造科技產品、卻把自己孩子送到沒有科技設備學校的人感到不滿。Google 執行長皮伽的兒子在11歲時沒有手機，而比爾．蓋茲直到孩子14歲才讓他們使用手機。

奧特曼在播客中表示，身為父親，他經常被問到，現在是否對「不毀滅世界」感到「更有責任」。

他的答案是，沒有，因為避免世界毀滅一直都是他的最高優先事項。