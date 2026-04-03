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威斯康辛大學校長遭校董無理由逼退 獲議員聲援

記者胡玉立／即時報導
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威斯康辛大學系統校長羅斯曼(Jay Rothman) 2日爆出遭到校董會強迫辭職...
威斯康辛大學系統校長羅斯曼(Jay Rothman) 2日爆出遭到校董會強迫辭職或退休，否則將被解雇。(美聯社)

威斯康辛大學系統（University of Wisconsin System ）校長羅斯曼(Jay Rothman) 2日爆出遭到校董會強迫辭職或退休，否則將被解雇的消息，威州眾院大專院校委員會主席、共和黨籍州眾議員墨菲（David Murphy）3日站出來聲援羅斯曼，他批評校董會「缺乏透明度的做法難以讓人接受；羅斯曼有權知道為何校董會對他的領導失去信心。」

羅斯曼被校董會強迫辭職的消息，最早由美聯社取得相關信件對外公開，威大系統和州政府官員均感到驚訝；羅斯曼本人則表示他拒絕辭職。

威斯康辛大學系統由威州議會於1971年立法創建，包括位於麥迪遜的主校區、12所大學及若干分校區，目前擁有16萬5000多名學生。羅斯曼2022年起擔任該系統第8任校長。羅斯曼是在3月26日去函校董會主席表示，校方沒有告知他為何要他離職，所以他拒絕請辭。

美聯社報導，羅斯曼擔任校長任期內，面對聯邦削減經費努力增加州政府撥款；他也曾在親巴勒斯坦抗議活動中，針對校園言論自由議題展開辯論。儘管威州大學系統整體入學人數保持穩定，但入學人數下降已導致8個校區關閉。

墨菲過去經常批評威斯康辛大學系統，他讚揚羅斯曼的努力並表示：「羅斯曼為了維護校園並保護威州學生受教育權，做了許多艱難決定。」

羅斯曼表示，他被校董會告知他的選擇只有辭職或退休，否則校董會「會終止雇傭關係；儘管我取得了這麼多成就」。

威斯康辛大學校事會1日晚間召開緊急閉門會議，討論人事問題。校董會主席博戈斯特（Amy Bogost）2日向美聯社聲明表示，「校董會負責威大領導工作，目前正在討論威大未來發展方向。校董會不對人事問題置評。」

羅斯曼已分別致函博戈斯特和兩位理事，表示他拒絕辭職。羅斯曼說，這些理事告訴他，如果他不辭職，校董會打算在周末開會將他解雇。

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