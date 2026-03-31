川普簽署行政命令 要求建立全國選民登記名冊
川普總統3月31日簽署旨在建立全國選民登記名冊(voter list)的行政命令，內容包括經過身分核實的合格選民名單、限縮通訊投票(mail-in ballots)。美聯社分析，由於年底將有期中選舉，川普行政命令很快便遭到民主黨州政府官員揚言提告。就在川普簽署行政命令之後幾分鐘，高度仰賴通訊投票的俄勒岡州及亞利桑納州選務高層官員便表示必定興訟。
俄勒岡州多年來各級選舉一律全面實施通訊投票。民主黨籍州務卿李德(Tobias Read)說：「們不需要來自華府特區的法令。我想對總統說，我們法院見。」
投票法律專家指出，川普這道行政命令是要從各州手中奪取舉行選舉的權力，明顯違反憲法。川普長期以來指控選舉舞弊，行政命令是干擾美國選民投票的最新措施。
根據31日公告的行政命令內容，川普要求國土安全部與社會安全局(SSA)合作，彙整每一州合格選民名單。
命令當中禁止美國郵政總局(USPS)向不在經過核准各州選舉登記名冊上的民眾寄送缺席選票(absentee ballots)。不過，總統缺乏強制規定美國郵局運作的權力。
川普行政命令同時要求，選票必須放在保密信封(secure envelopes)裡，並附有特殊條碼以便追蹤。
川普簽署行政命令時重申對通訊投票的指控表示：「通訊投票舞弊已經變成傳奇，正在發生的事情太可怕了。」川普說，這道行政命令將對選舉產生極大助益。
民主黨籍亞利桑那州州務卿方提斯(Adrian Fontes)說，亞州通訊投票系統是共和黨人設計的，數十年來始終確保選舉安全，目前八成選民使用通訊投票。方提斯說，川普企圖在社安局協助下挑出各州理想選民的名單，「我們不會坐視不管」。
「選舉創新暨研究中心」主任貝克(David Becker)指出，憲法規定很清楚，總統對各州選舉並無管轄權，行政命令將被法院擋下。
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