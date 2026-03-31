川普簽署行政命令 要求建立全國選民登記名冊

川普總統。 (歐新社)

川普總統3月31日簽署旨在建立全國選民登記名冊(voter list)的行政命令，內容包括經過身分核實的合格選民名單、限縮通訊投票(mail-in ballots)。美聯社分析，由於年底將有期中選舉，川普行政命令很快便遭到民主黨州政府官員揚言提告。就在川普簽署行政命令之後幾分鐘，高度仰賴通訊投票的俄勒岡州及亞利桑納州 選務高層官員便表示必定興訟。

俄勒岡州多年來各級選舉一律全面實施通訊投票。民主黨籍州務卿李德(Tobias Read)說：「們不需要來自華府 特區的法令。我想對總統說，我們法院見。」

投票法律專家指出，川普這道行政命令是要從各州手中奪取舉行選舉的權力，明顯違反憲法。川普長期以來指控選舉舞弊，行政命令是干擾美國選民投票的最新措施。

根據31日公告的行政命令內容，川普要求國土安全部與社會安全局(SSA)合作，彙整每一州合格選民名單。

命令當中禁止美國郵政總局(USPS)向不在經過核准各州選舉登記名冊上的民眾寄送缺席選票(absentee ballots)。不過，總統缺乏強制規定美國郵局運作的權力。

川普行政命令同時要求，選票必須放在保密信封(secure envelopes)裡，並附有特殊條碼以便追蹤。

川普簽署行政命令時重申對通訊投票的指控表示：「通訊投票舞弊已經變成傳奇，正在發生的事情太可怕了。」川普說，這道行政命令將對選舉產生極大助益。

民主黨籍亞利桑那州州務卿方提斯(Adrian Fontes)說，亞州通訊投票系統是共和黨人設計的，數十年來始終確保選舉安全，目前八成選民使用通訊投票。方提斯說，川普企圖在社安局協助下挑出各州理想選民的名單，「我們不會坐視不管」。

「選舉創新暨研究中心」主任貝克(David Becker)指出，憲法規定很清楚，總統對各州選舉並無管轄權，行政命令將被法院擋下。