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伍茲車禍報告：身上帶止痛藥不認酒駕 事發精神狀況曝光

編譯周芳苑／即時報導
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佛州警長辦公室31日公布老虎伍茲的事故報告。圖為伍茲被捕後的照片。(美聯社)
佛州警長辦公室31日公布老虎伍茲的事故報告。圖為伍茲被捕後的照片。(美聯社)

高爾夫球名將老虎伍茲(Tiger Woods)3月27日在佛州駕車出車禍，事後被捕並遭控，佛州馬丁郡(Martin County)警長辦公室31日公布事故報告，顯示伍茲在現場接受詢問時兩眼充血、目光呆滯，瞳孔放大，口袋裡裝有類鴉片止痛藥氫可酮(hydrocodone)。伍茲對受藥物或酒精影響下駕車等指控，書面提出不認罪抗辯。

報告顯示，伍茲事發後行動遲緩、精神萎靡，與警員交談時滿頭大汗，他當場提到同一天稍早曾服用處方藥，又說，撞上前方一輛卡車前他一直在看手機和擺弄收音機。

警長辦公室稱，事發當天，伍茲駕駛他的捷豹路虎(Jaguar Land Rover)在朱庇特島(Jupiter Island)海濱住宅道路上高速行駛，與一卡車相撞後側翻；伍茲當時有醉酒跡象。卡車受損估約5000元。

事發後，卡車司機和另一名乘客幫助伍茲從車裡出來，伍茲從副駕駛座一側爬出，伍茲和卡車司機均未受傷。

現場酒測時，伍茲走路一拐一拐，右膝套著壓力襪，伍茲解釋說，他做過7次背部手術、20多次腿部手術，走路時腳踝僵硬。根據報告，伍茲接受詢問時打嗝，在其中一項測試中頭部不停晃動，警員多次提醒將頭部放直。

負責酒測的警官在報告中稱，根據他對伍茲個人的觀察以及伍茲進行測試時的表現研判，伍茲的正常機能受損，無法安全駕駛車輛。

伍茲現年50歲，是高爾夫界最具影響力的人物，然而，傷病阻礙伍茲進一步取得更大成就。

伍茲在最近這次車禍中同意接受酒精呼氣測試，結果顯示體內沒有酒精，但他拒絕接受尿液檢查。他被逮捕八小時後獲保釋。

川普總統對伍茲表達持續的支持，並在31日接受紐約郵報訪問中表示，伍茲被捕後曾與他通話，稱他「過著痛苦的生活」。

川普又說，「正如你所知道的，他的酒測結果為陰性，而且他因各種傷病承受巨大的身體壓力，像是背部和腿部的問題。」

伍茲被控受藥物或酒精影響下駕車、造成財產損失以及拒絕接受合法測試；預訂4月23日過堂。

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