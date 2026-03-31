政府停擺、機場大排長龍期間跑去迪士尼 葛理漢引發爭議

共和黨南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham）。（歐新社）

國土安全部因為預算卡關而停擺、全國各地機場旅客大排長龍等過安檢之際，娛樂新聞網站TMZ報導，根據27日與28日拍攝的直擊照片，共和黨南卡 羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)被人發現在「迪士尼世界」(Disney World)排隊等待乘坐「飛越太空山」(Space Mountain)雲霄飛車，手裡拿著「小美人魚」(Little Mermaid)主題粉紅泡泡棒，並在「米奇廚師」(Chef Mickey's)餐廳吃著早午餐。

70歲的葛理漢未婚，沒有子女。對於前往佛羅里達州迪士尼樂園，他說屬於「公務出差」。

葛理漢對TMZ發表聲明說，雖然人在迪士尼樂園，心裡依然掛念著伊朗戰爭。他表示，27日受邀前往佛州 ，跟白宮 特使威科夫(Steve Witkoff)見面，討論沙烏地阿拉伯與以色列關係正常化可能，然後到奧蘭多找朋友，後來便回到南卡州。

新聞網站「野獸日報」(Daily Beast)31日報導，在迪士尼樂園遊玩的多張照片曝光後，葛理漢迅速展開搶救個人形象的補救措施，30日在社群媒體貼出自己拿著散彈槍在南卡州艾吉費德郡(Edgefield County)打飛靶的照片。

加州州長紐森(Gavin Newsom)的公關團隊則在社群媒體X發文寫道「天后也是需要度假的」(Divas still need vacation)。

▼收聽一洲焦點Podcast：