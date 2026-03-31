TSA員工收到製片人贈送1000元禮物卡 國土安全部勒令歸還

擁有億萬身價的好萊塢製作人泰勒培瑞（Tyler Perry）。（美聯社）

受到國土安全部預算卡關影響，運輸安全管理局(TSA)員工數周無薪可領，擁有億萬身價的好萊塢 製作人泰勒培瑞(Tyler Perry)日前為亞特蘭大 機場安檢員贈送一人一張儲值1000元的禮物卡(gift cards)。不過，國土安全部發表聲明說，TSA人員必須退還禮物卡。

國土安全部發言人30日說，禁止TSA人員在安檢地點收受禮物，即使在政府停擺期間也不得代表機構接受現金或等同現金的餽贈。

根據喬治亞州 地方媒體11Alive報導，國土安全部因為沒有預算可用而在3月初停擺時，泰勒培瑞便向亞特蘭大哈特斯維爾傑克森國際機場(Hartsfield Jackson International Airport)表達希望贈送現金給TSA員工，但被告知聯邦法律禁止TSA人員接受貨幣贈送或捐錢。

占地330英畝的泰勒培瑞「培瑞片廠」(Perry Studios)就在亞特蘭大。

根據報導，泰勒培瑞與TSA人員交談並尋找替代方案後，帶著每張儲值1000元的禮物卡回到機場，發送給TSA人員。

包括丹佛國際機場(Denver International Airport)在內的其他機場，國土安全部停擺期間曾經宣布，接受民眾捐贈禮物卡協助機場安檢員渡過無薪可領的難關。

丹佛國際機場3月11日在臉書(Facebook)專頁發文表示，接受捐贈10元或20元儲值的超市禮物卡或加油站禮物卡，以支持在工作崗位上無薪工作的TSA員工，但不接受Visa禮物卡。

泰勒培瑞發言人對媒體表示，泰勒培瑞回到機場贈送禮物卡之前，已經洽詢機場管理階層、人事部門、法律專家等意見。