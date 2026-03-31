我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只軍工院士遭除名 余茂春：中頂尖科學家接連離奇死亡

密西根大學中國籍博士後 傳遭美方約談後跳樓自殺

TSA員工收到製片人贈送1000元禮物卡 國土安全部勒令歸還

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
擁有億萬身價的好萊塢製作人泰勒培瑞（Tyler Perry）。（美聯社）
擁有億萬身價的好萊塢製作人泰勒培瑞（Tyler Perry）。（美聯社）

受到國土安全部預算卡關影響，運輸安全管理局(TSA)員工數周無薪可領，擁有億萬身價的好萊塢製作人泰勒培瑞(Tyler Perry)日前為亞特蘭大機場安檢員贈送一人一張儲值1000元的禮物卡(gift cards)。不過，國土安全部發表聲明說，TSA人員必須退還禮物卡。

國土安全部發言人30日說，禁止TSA人員在安檢地點收受禮物，即使在政府停擺期間也不得代表機構接受現金或等同現金的餽贈。

根據喬治亞州地方媒體11Alive報導，國土安全部因為沒有預算可用而在3月初停擺時，泰勒培瑞便向亞特蘭大哈特斯維爾傑克森國際機場(Hartsfield Jackson International Airport)表達希望贈送現金給TSA員工，但被告知聯邦法律禁止TSA人員接受貨幣贈送或捐錢。

占地330英畝的泰勒培瑞「培瑞片廠」(Perry Studios)就在亞特蘭大。

根據報導，泰勒培瑞與TSA人員交談並尋找替代方案後，帶著每張儲值1000元的禮物卡回到機場，發送給TSA人員。

包括丹佛國際機場(Denver International Airport)在內的其他機場，國土安全部停擺期間曾經宣布，接受民眾捐贈禮物卡協助機場安檢員渡過無薪可領的難關。

丹佛國際機場3月11日在臉書(Facebook)專頁發文表示，接受捐贈10元或20元儲值的超市禮物卡或加油站禮物卡，以支持在工作崗位上無薪工作的TSA員工，但不接受Visa禮物卡。

泰勒培瑞發言人對媒體表示，泰勒培瑞回到機場贈送禮物卡之前，已經洽詢機場管理階層、人事部門、法律專家等意見。

喬治亞州 好萊塢 亞特蘭大

上一則

達美航空班機起飛後發動機故障 緊急返航無人傷亡

延伸閱讀

TSA多數員工薪水入帳 主要機場漸恢復正常

TSA多數員工薪水入帳 主要機場漸恢復正常
TSA終於發薪水了…這些機場安檢排隊有明顯改善

TSA終於發薪水了…這些機場安檢排隊有明顯改善
機場安檢塞爆 川普簽行政令 TSA最快3/30發薪

機場安檢塞爆 川普簽行政令 TSA最快3/30發薪
費城機場TSA 支援人力吃緊外地機場

費城機場TSA 支援人力吃緊外地機場

熱門新聞

著名法醫鑑識專家李昌鈺27日辭世。(紐黑文大學官網截圖)

國際鑑識權威李昌鈺辭世 享壽87歲

2026-03-27 16:10
示意圖。（取自123RF）

養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付

2026-03-26 12:07
最新研究指出，65歲以上者認知、身體功能測試反而變得以以前更好。圖為中國退休老人舞動「空竹龍」。（新華社）

黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好

2026-03-25 12:42
隨著美國運輸安全管理局（TSA）危機在周末升溫，全球最繁忙的機場之一於周日出現長達五小時的安檢排隊情況。（美聯社）

TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟

2026-03-23 12:03
舊金山國際機場。(美聯社)

TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返

2026-03-25 09:08
高球名將老虎伍茲27日下午在美國佛州發生車禍，事後被逮捕並遭控「受影響下駕駛」。當局發布的監獄照中，他看起來神情恍惚、目光呆滯。（美聯社）

老虎伍茲監獄照曝光 目光呆滯眼睛充血 交往川普前媳婦未同車

2026-03-28 00:30

超人氣

更多 >
護照貼上便條紙 這個小技巧作用是什麼？

護照貼上便條紙 這個小技巧作用是什麼？
紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤周年 2子返美受阻 豪宅面臨託管
中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元

中產沒有白卡…美國人無償照顧生病家人 經濟產值逾兆元
美以空襲伊朗炸出蘑菇雲 川普也轉發震撼畫面

美以空襲伊朗炸出蘑菇雲 川普也轉發震撼畫面
房東要求電器不用要拔插頭 只為省電？網友道破天機

房東要求電器不用要拔插頭 只為省電？網友道破天機