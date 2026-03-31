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詐騙新招 助能源帳單退款 實為竊取個人資訊

關稅退還遲未明朗 小企業面臨資金壓力

記者顏伶如／即時報導
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川普關稅政策2月被最高法院裁定違憲之後，超過3000家企業提告要求盡快退還關稅。...
川普關稅政策2月被最高法院裁定違憲之後，超過3000家企業提告要求盡快退還關稅。(美聯社)

位於佛羅里達州坦帕的網路精品店Endless Pens，過去一年繳交17萬5000元川普關稅，負責人坎塔里亞(Keval Kantaria)說，眼看鋼筆就快賣完，但如果今年7月還拿不到退稅，由於沒有足夠現金能夠進貨，到時候只能宣布破產。

華爾街日報30日報導，川普關稅政策2月被最高法院裁定違憲之後，超過3000家企業已向美國國際貿易法院(U.S. Court of International Trade)提告要求盡快退還關稅。就在川普宣布「解放日」(Liberation Day)屆滿周年之際，規模不同的公司行號都在不確定當中掙扎，不知何時、如何、是否能夠拿到退款，聯邦政府對於退回非法關稅並沒有急著處理，使得過程更加複雜。

要求退還關稅的訴訟潮由量販龍頭之一的好市多(Costco)推動，但提告企業絕大多數則是迫切需要拿回這筆資金的小公司。

位於邁阿密的智慧眼鏡公司Innovative Eyewear是最早提告的企業之一，要求拿回30萬元關稅。負責人葛羅斯(Harrison Gross)說，這筆錢可以用來訂貨，以便趕上聖誕節商機，若出現耽擱只能等到公司下一輪融資。

坎塔里亞因為負擔不起訴訟費，並沒有加入興訟行列，但希望其他企業官司能創造一個公平程序，讓所有公司都能拿回關稅。Endless Pens進口土耳其Kilk以及義大利Leonardo等小眾品牌鋼筆。

去年在關稅衝擊之下，坎塔里亞的信用額度(line of credit)被銀行調降，於是向PayPal與Shopify辦理高利息貸款，借款大約32萬元。坎塔里亞原本有四名美國員工，經費壓力之下兩人遭到裁員。

坎塔里亞表示，在目前財務狀況下，不願支付數以千計的律師費，也不願意讓律師抽成退還關稅。

川普已經採取行動打算開徵新關稅，不確定因素進一步增加。

位於俄亥俄州克里夫蘭的球鞋保養產品公司Proof Culture負責人布朗(Richard Brown)表示，對於關稅退稅訴訟局面感到困惑，於是把兩周之內的法院裁決交給人工智慧(AI)程序，要求整理出可以做為播客節目的解說，得到結論卻是「根本沒人知道如何退款」。

過去一年來，布朗已將部分業務移出中國，公司規模縮減到只剩自己、父親與一名員工，進口產品種類從14款減到兩款：中國製造的塑膠球鞋防皺片和鞋帶。

川普 退稅 關稅

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