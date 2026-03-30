烏莎：與范斯許多議題不一致…好市多會員 常去超市購物

副總統范斯（右）和妻子烏莎。（路透）

據NBC News報導，「第二夫人」烏莎（Usha Vance）周五表示，她與丈夫、副總統范斯在許多議題上並非總是意見一致，但正是這種差異，為「開放式」對話提供了空間。

她說，「我不是他的工作人員，也沒有以任何專業身分參與其中…我們並不期待在所有事情上都達成一致。」

「我們真正的期待，是以開放的心態交流。而我會以一個愛他、希望他成功的人的立場，提供有意義的建議。因此，即使存在分歧，我認為這始終是具有建設性的。」

烏莎在其新設立的錄音工作室接受了NBC新聞約30分鐘的專訪，為即將推出的播客《與第二夫人講故事》（Storytime With the Second Lady）預熱，該節目將於周一首播。

現年40歲的烏莎在訪談中談及多個話題，包括她從民主黨 支持者轉而投票給共和黨 的經歷、丈夫是否會在2028年競選總統、他們決定迎接第四個孩子的原因，以及她為何致力於打造一檔鼓勵兒童閱讀的播客。

• 關於家庭與副總統職責

今年1月底，范斯夫婦宣布，他們將於7月迎來第四個孩子，一名男嬰。這將使他們成為現代史上首個在任期間迎來新生兒的副總統家庭。

談及自己在丈夫工作中的角色，烏莎表示，她將自己視為一名值得信賴的顧問，尤其是在涉及「對個人而言重要」的議題時。

她說，「我們一直保持交流。我很希望了解他在忙什麼、關注什麼、有哪些擔憂，因為這本質上是婚姻的一部分。只有了解這些，我才能真正支持他。」

她補充說，副總統擁有完整的政策顧問團隊，但當他「感到困擾」或需要討論更具個人性的議題時，往往會向她傾訴。

至於丈夫未來的政治發展，她表示，這並非兩人目前私下討論的重點，盡管外界普遍預期他可能在2028年競選總統。

她說，「JD目前非常專注於中期選舉以及眼前正在發生的一切，這些顯然至關重要。如果你在2027年再問我，也許我會更清楚他的想法。但現在，這並不是我們談話的核心。」

• 政治立場的轉變

烏莎曾至少在2014年前登記為民主黨人，但在丈夫競選參議員期間，她投票支持共和黨。當被問及是否完全適應當前的政治環境時，她表示，自己從未感到需要迎合任何特定立場。

「我感到非常自在，因為從來沒有人要求我接受任何『立場測試』。2014年的我是我自己，現在我依然如此。」她表示，自己的觀點有時與某一方一致，有時則相對獨立，但整體環境是包容的。

「這種包容性部分來自於大家都知道，我非常在意JD的成功。」她同時提到，作為首位信奉印度教的「第二夫人」，她並未感受到額外壓力。「這整件事本身就很新鮮，而這只是其中的一個面向。」

• 關於第四個孩子

烏莎將成為自19世紀70年代以來，首位在丈夫擔任副總統期間生育的女性。

她笑說，「我是懷孕之後才知道這件事的。」並表示，這次懷孕與前三次明顯不同，因為她需要更頻繁地出席正式場合並穿著正裝。

對於丈夫曾開玩笑稱「說服她生第四個孩子」，她回應確實「某種程度上被說服了」，但她也坦言，自己從未完全排除再要孩子的可能。

目前，他們已有三個孩子（兩男一女），分別為4歲、6歲和8歲。

她說，「我是在兩個孩子的家庭中長大的，我覺得那很好。但當我有了兩個孩子之後，總覺得還沒有結束，所以我很希望有第三個。」

她表示，在第三個孩子出生後，家庭一度讓她感到完整，但隨著時間推移，她又開始期待再添一個孩子。

「我知道，不論是三個還是四個孩子，我都會感到幸福。所以我們最終做出了這個決定。」

• 關於播客與家庭生活

烏莎表示，她的孩子們也參與了播客工作室的設計與布置。首批三集節目將於周一上線，包括一集由她單獨朗讀，以及與一位賽車手和一位殘奧運動員兼作家的訪談。

她介紹說，這是一檔專為兒童打造的播客節目，將邀請「特別朗讀嘉賓」分享有趣的書籍，並進行簡短對話，鼓勵孩子們主動閱讀。

節目的目標受眾為學齡前後期至小學低年級兒童，每集時長約10至15分鐘。

她表示，創辦這檔播客的靈感，部分來自於她親自教導孩子閱讀的經驗。「我已經教會他們全部閱讀，連4歲的孩子也快完成初階段。」

不過，她也注意到兒童識字率下降的趨勢，這讓她感到憂心。「我看到一些關於識字率下降的統計數據，這其實是一個長期趨勢，而不僅僅是疫情造成的。」

她希望，這檔播客能鼓勵更多家長在家為孩子朗讀。

• 日常生活的一面

盡管身處公眾視線之中，烏莎表示，她仍努力維持普通的家庭生活。

「我們有固定會去的社區商店，也有好市多 （Costco）會員。」她說，這些購物時光對他們而言「總帶著一點冒險感」。

「孩子們會在那裡挑選午餐食材，這已經成為一種家庭傳統。」她還提到，自己加入了一個讀書俱樂部，成員包括一些鄰居。

「我這個身分的一個好處是，其實很多人認不出我。如果我穿著牛仔褲和T恤去超市或圖書館，大多數時候仍能像普通人一樣生活。」她說，「我也會刻意這麼做，不害怕走進日常生活，而這往往會帶來一些令人驚喜的時刻。」