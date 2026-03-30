TSA終於發薪水了…這些機場安檢排隊有明顯改善

運輸安全管理局（TSA）周一表示，大多數員工已收到因政府關門期間延遲發放的薪資。（美聯社）

經歷數周的美國機場混亂後，運輸安全管理局（TSA）周一表示，大多數員工已收到因政府關門期間延遲發放的薪資。

疲憊的旅客希望，這些薪水的發放能夠緩解過去幾周在美國主要機場出現的長時間安檢排隊現象。

周一早上，一些TSA安檢瓶頸的等待時間已有明顯改善，例如亞特蘭大和休士頓的主要檢查點。

然而，安檢隊伍要多久才能完全恢復正常，以及聯邦移民官員會在機場航站樓保持多長時間的可見存在，仍不明朗，而春假旅行高峰仍在持續。

「TSA員工無薪工作，導致超過500名官員離職，還有數千人被迫請假。」代理TSA助理部長畢斯（Lauren Bis）表示。

國土安全部（DHS）的停擺不僅造成旅行延誤，也引發機場關閉警告，因為缺薪的TSA員工停止上班。這些員工自去年秋季長時間政府停擺後才剛剛恢復經濟狀況。

部分機場的安檢瓶頸雖在周一有所緩解，但TSA發薪可能不會立即改善所有機場的排隊情況。在紐約拉瓜地亞機場（LaGuardia Airport），周一早上的等待時間仍超過兩小時；巴爾的摩華盛頓國際機場（BWI）雖等待時間最短，但仍建議旅客提前三小時到達機場。

川普 總統周五下令國土安全部立即支付TSA員工薪水，以緩解機場排隊問題。此舉是在川普拒絕兩黨國會為TSA提供資金的努力後作出的。當時，與民主黨的談判仍在進行，而民主黨則拒絕在未對川普移民執法和大規模驅逐行動設限的情況下批准更多資金。

民主黨要求對官員進行更嚴格的身分核查、在部分情況下提供司法授權令，並要求特工避免在學校、教堂或其他敏感場所進行突襲。共和黨 和白宮在部分問題上表示願意談判，但雙方尚未達成最終協議。

周一，國會幾乎沒有進展。參議院 舉行短暫會議，未審議眾議院的法案，隨後恢復為期兩周的休會。北達科他州共和黨參議員霍文（John Hoeven）表示，參議院共和黨人正在與民主黨及眾議院協商，試圖找到資助國土安全部的途徑。

自2月DHS資金到期以來，TSA員工一直未領薪水。到周日，部門停擺已達44天，超過去年秋季43天的紀錄性停擺，當時整個聯邦政府都受到影響。

停擺不僅造成旅行延誤，也引發機場關閉警告，因為缺薪的TSA員工停止上班。多個機場的請假率超過40%，近500名約5萬名TSA運輸安全官員在停擺期間辭職。

一周前，川普派遣移民與海關執法局（ICE）探員到部分機場協助安檢，因為TSA缺勤率在全國範圍內上升。白宮邊境事務主管「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）表示，特工在機場停留多久取決於TSA員工返回工作的速度。TSA則表示，該局「已立即啟動支付員工薪水的程序」，薪水「最早將於周一到達」。

根據國土安全部數據，周日安排上班的TSA官員整體缺勤率略有下降，但最高缺勤率仍集中在最近缺勤率持續升高的主要機場，包括巴爾的摩華盛頓國際機場（BWI）、休士頓兩個主要機場、紐奧良阿姆斯壯機場（Louis Armstrong International Airport）、亞特蘭大國際機場（Hartsfield-Jackson International Airport）以及紐約甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airport）。