售屋照片用AI修圖過於精美脫離現實 客人看房後便閃人

刊登在網路上的高檔房屋銷售照片如果使用人工智慧（AI）工具修圖得過於偏離現實，除了讓買家看房時大失所望，還有潛在法律後果。示意圖（美聯社）

道瓊公司(Dow Jones)旗下高端豪宅房地產 資訊網站「環域居」(Mansion Globa)27日報導，刊登在網路上的高檔房屋銷售照片如果使用人工智慧(AI)工具修圖得過於偏離現實，除了讓買家看房時大失所望，還有潛在法律後果。

報導指出，豪宅銷售向來講究融合藝術與幻覺的展現。只要透過房屋布置(staging)將充滿設計感的沙發巧妙擺放，搭配彷彿時尚雜誌攝影風格的照片、燈光安排，平庸房子都能搖身一變成為高級住宅，AI現正迅速成為豪宅銷售市場的工具，布置家具靠電腦影像嵌入即可達成，不必租借。牆壁也能在AI工具輔助下重新粉刷，雜物在照片裡獲得清除，所有室內裝潢的更動都不必從搬家卡車卸貨，AI工具的使用成本低廉，取得方便，因此在房地產銷售平台迅速蔓延。

不過，高端房地產專業人士說，隨著圖像變得日趨精美，照片跟實際屋況的差距有時嚴重離譜。

Coldwell Banker Warburg紐約市房地產經紀人阿夫哈米(Parisa Afkhami)說，AI的虛擬房屋布置對買家造成誤導，「有時候我帶客人看房，走進屋子卻發現網上照片與實際狀況完全不一樣」。

阿夫哈米舉例說，曾帶一名來自杜拜的客人去看房，網上照片顯示能看到中央公園景觀，實際走訪卻發現房子位於低樓層，窗外是一面牆，勉強歪著脖子才能看到些許中央公園，「我的客人當然幾分鐘就走人了」。

德州奧斯汀Showhomes Premier設計工作室專業布置師阿馬拉哈(Heather Amalaha)說，最近在網上發現一棟房子的照片經過大幅數位修圖，「我花很多時間研究哪些內容是真的，哪些是AI生成，最終還是沒能搞懂，我敢打賭買家也一樣困惑」。她說，那棟房子降價20萬元，也就是12.5%之後，迄今還沒賣掉。

亞利桑納州坦佩(Tempe)訴訟律師貝利(Jenna Bailey)指出，問題關鍵在於是否照片從「說明」(illustrative)淪為「造假」(falsifying)，房地產銷售受到消費者保護以及反詐欺等法規約束，過度修圖的照片若改變房屋真實狀況，恐將構成「不實廣告」(deceptive advertising)。