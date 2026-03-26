小甘迺迪舉薦米恩斯出任公共衛生署長 共和黨支持票不足

健康網紅兼營養倡議專家凱西‧米恩斯（Casey Means）。（美聯社）

衛生部長小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)舉薦健康網紅兼營養倡議專家凱西‧米恩斯(Casey Means)出任公共衛生署長(Surgeon General)，但人事任命案在參議院卻因共和黨支持票數不足而卡關。參院健康委員會多名共和黨成員對米恩斯提出質疑，華爾街日報報導，共和黨北卡羅來納州聯邦參議員 提里斯(Thom Tillis)表示，可能對米恩斯人事案投下反對票。

米恩斯面臨民主黨 一致反對的局面下，必須獲得參院健康委員會所有共和黨成員支持，人事任命案才有機會進入全院表決。然而，知情人士說，米恩斯到目前為止並沒獲得共和黨參議員力挺。

參院健康委員會人事任命聽證會上，委員會主席卡西迪(Bill Cassidy)、阿拉斯加州聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)、緬因州聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)等共和黨成員接連對米恩斯提出質疑，並未透露是否為她投下贊成票。

即使米恩斯人事案在參院健康委員會過關，進入全院表決時是否有足夠票數得以通過任命，仍是未知數。如果所有民主黨參議員一致反對，米恩斯人事案在全院表決時，共和黨方面只有3票跑票空間。

共和黨肯塔基州 聯邦參議員麥康諾(Mitch McConnell)也被認為可能對米恩斯投下反對票。麥康諾先前因為質疑小甘迺迪長期以來反疫苗的立場，在衛生部長任命案時投下反對票，成為小甘迺迪部長任命案唯一一張共和黨反對票。

消息人士說，白宮尚未放棄米恩斯提名案，小甘迺迪以及「讓美國再次偉大」(MAGA)陣營盟友仍幫忙米恩斯向共和黨參議員遊說。

38歲的米恩斯擁有史丹福大學(Stanford University)醫學學位，畢業後在俄勒岡州接受住院醫師培訓計畫，但2018年宣告放棄。

在聽證會上，米恩斯不願保證是否建議兒童施打麻疹疫苗與流感疫苗，只強調她長期以來的倡議重點：透過健康飲食對抗慢性疾病。

川普總統原本屬意前任福斯新聞網主播珍妮特·內謝瓦(Janette Nesheiwat)出任公共衛生署長，但米恩斯在小甘迺迪大力推薦之下出線。