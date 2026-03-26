我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普放話：伊朗若不認真看待和談 將面臨後果

華郵獨家：五角大廈考慮挪用烏克蘭軍援到中東

CNN：每加侖4元油價並不會讓消費者搶買電動車

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國各地汽油價格平均每加侖上漲超過1元，但光是因為加油站花費增加，還不足以讓消費者從燃油車轉向電動車。示意圖（美聯社）
美國各地汽油價格平均每加侖上漲超過1元，但光是因為加油站花費增加，還不足以讓消費者從燃油車轉向電動車。示意圖（美聯社）

油價受到戰爭影響而開始走高之際，根據汽車資訊網站Edmunds統計，3月2日當周上網搜尋電動車的流量比一周前增加17%，接下來幾周電動車搜尋又上升8%。不過，有線電視新聞網(CNN)26日報導，Edmunds消費洞察總監杜魯瑞(Ivan Drury)分析，消費者上網隨便逛逛並不是銷售量的保證，但如果僅以過去兩周的情勢發展就跑去買電動車，就不是極度理性的行為。

報導指出，成本是問題關鍵所在。

過去一個月以來，美國各地汽油價格平均每加侖上漲超過1元，但光是因為加油站花費增加，還不足以讓消費者從燃油車轉向電動車。

海灣石油(Gulf Oil)獨立分析師柯洛查(Tom Kloza)表示，美國家庭每月消耗大約50至60加侖汽油，如果全國平均油價維持於每加侖4元，每月支出大約240元，金額約是每月繳交新車車貸的三分之一。

考克斯汽車(Cox Automotive)數據顯示，每輛電動車價格平均比燃油車貴約6500元，電動車新車價格如今接近5萬元。考克斯產業洞察總監史崔提(Stephanie Valdez Streaty)指出，油價必須持續上漲，消費者才會改變購買決定，油價短期影響較可能反映於家庭消費行為上，例如減少出遊、縮減其他項目開銷。

汽車製造商發展電動車的計畫，在前總統拜登期間獲得政府支持，包括建立電動車充電站網絡、電動車工廠獲得政府低利貸款，消費者購買電動車有7500元稅收抵免，但這些獎勵措施在川普總統上台後迅速消失。川普政府取消了對於汽車里程的嚴格標準，撤銷針對汽車製造商的排放違規罰款。

7500元稅收抵免結束，2025年美國電動車減少約3萬輛，從123萬輛降至120萬輛。杜魯瑞估計，2026年銷量可能再下降20%，創下有紀錄以來最大跌幅。

絕大多數汽車製造商已經大幅縮減電動車發展計畫。杜魯瑞與史崔提都表示，即使油價上漲，車商也不會重新加速發展電動車。

身為美國規模最大電動車製造商的特斯拉(Tesla)，去年電動車銷量出現公司創立以來最大跌幅，目前公司重心轉向機器人及自動駕駛計程車(robotaxis)。

福特(Ford)去年12月停止生產F-150 Lightning電動皮卡卡車。這款電動皮卡售價5萬5000元，比燃油基本款貴約1萬7500元。

油價 電動車

上一則

兒童成癮 Meta、YouTube總判賠600萬 20歲女勝訴

下一則

小甘迺迪舉薦米恩斯出任公共衛生署長 共和黨支持票不足

延伸閱讀

油價飆升 美民眾有人「一天少吃一餐」勒緊褲帶

油價飆升 美民眾有人「一天少吃一餐」勒緊褲帶
曾毓群：美國電動車市場仍須依賴寧德時代技術

曾毓群：美國電動車市場仍須依賴寧德時代技術
英媒：西方電動車轉型放緩 恐讓中國搶占市場

英媒：西方電動車轉型放緩 恐讓中國搶占市場
CNN：今年退稅拿較多 但油錢變貴可能花掉大半

CNN：今年退稅拿較多 但油錢變貴可能花掉大半

熱門新聞

隨著美國運輸安全管理局（TSA）危機在周末升溫，全球最繁忙的機場之一於周日出現長達五小時的安檢排隊情況。（美聯社）

TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟

2026-03-23 12:03
監視器畫面顯示涉案人員在倉庫內準備「假伺服器」過程，孫廷偉(左)和中間人(右)使用吹風機加熱拆除並重新黏貼標籤與序號。(司法部提供)

美超微台裔創辦人助中獲美AI技術 吹風機造假畫面曝光

2026-03-20 18:17
舊金山國際機場。(美聯社)

TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返

2026-03-25 09:08
馬斯克表明願幫忙付薪水給TSA員工。(路透)

全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水

2026-03-21 11:11
社會安全號碼（Social Security numbers，SSN）。（美聯社）

社安金改革要從最有錢退休族領取福利訂定上限做起

2026-03-24 11:16
最新研究指出，65歲以上者認知、身體功能測試反而變得以以前更好。圖為中國退休老人舞動「空竹龍」。（新華社）

黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好

2026-03-25 12:42

超人氣

更多 >
醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要

醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要
黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好

黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好
伊朗開5大停火條件 全達成才會和談

伊朗開5大停火條件 全達成才會和談
梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭

梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭
褲子套一半…前美食節目主持人 台男上廁所疑用力過猛猝逝

褲子套一半…前美食節目主持人 台男上廁所疑用力過猛猝逝