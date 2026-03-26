CNN：每加侖4元油價並不會讓消費者搶買電動車

美國各地汽油價格平均每加侖上漲超過1元，但光是因為加油站花費增加，還不足以讓消費者從燃油車轉向電動車。示意圖（美聯社）

油價 受到戰爭影響而開始走高之際，根據汽車資訊網站Edmunds統計，3月2日當周上網搜尋電動車 的流量比一周前增加17%，接下來幾周電動車搜尋又上升8%。不過，有線電視新聞網(CNN)26日報導，Edmunds消費洞察總監杜魯瑞(Ivan Drury)分析，消費者上網隨便逛逛並不是銷售量的保證，但如果僅以過去兩周的情勢發展就跑去買電動車，就不是極度理性的行為。

報導指出，成本是問題關鍵所在。

過去一個月以來，美國各地汽油價格平均每加侖上漲超過1元，但光是因為加油站花費增加，還不足以讓消費者從燃油車轉向電動車。

海灣石油(Gulf Oil)獨立分析師柯洛查(Tom Kloza)表示，美國家庭每月消耗大約50至60加侖汽油，如果全國平均油價維持於每加侖4元，每月支出大約240元，金額約是每月繳交新車車貸的三分之一。

考克斯汽車(Cox Automotive)數據顯示，每輛電動車價格平均比燃油車貴約6500元，電動車新車價格如今接近5萬元。考克斯產業洞察總監史崔提(Stephanie Valdez Streaty)指出，油價必須持續上漲，消費者才會改變購買決定，油價短期影響較可能反映於家庭消費行為上，例如減少出遊、縮減其他項目開銷。

汽車製造商發展電動車的計畫，在前總統拜登期間獲得政府支持，包括建立電動車充電站網絡、電動車工廠獲得政府低利貸款，消費者購買電動車有7500元稅收抵免，但這些獎勵措施在川普總統上台後迅速消失。川普政府取消了對於汽車里程的嚴格標準，撤銷針對汽車製造商的排放違規罰款。

7500元稅收抵免結束，2025年美國電動車減少約3萬輛，從123萬輛降至120萬輛。杜魯瑞估計，2026年銷量可能再下降20%，創下有紀錄以來最大跌幅。

絕大多數汽車製造商已經大幅縮減電動車發展計畫。杜魯瑞與史崔提都表示，即使油價上漲，車商也不會重新加速發展電動車。

身為美國規模最大電動車製造商的特斯拉(Tesla)，去年電動車銷量出現公司創立以來最大跌幅，目前公司重心轉向機器人及自動駕駛計程車(robotaxis)。

福特(Ford)去年12月停止生產F-150 Lightning電動皮卡卡車。這款電動皮卡售價5萬5000元，比燃油基本款貴約1萬7500元。