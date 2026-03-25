我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要

川普拒配合內唐亞胡呼籲伊朗起義 美以現關鍵分歧

郵局包裹4月起徵8%燃油附加費 一般信件不影響

編譯陳韻涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
從4月份開始，郵局將對包裹徵收燃料附加費，圖為洛杉磯郵件處理中心正在分送包裹。(路透)
從4月份開始，郵局將對包裹徵收燃料附加費，圖為洛杉磯郵件處理中心正在分送包裹。(路透)

美國郵政總局(USPS)25日宣布，自4月26日起將首度對包裹徵收燃油附加費，以因應燃料與運輸成本持續上升的壓力，並試圖改善長期惡化的財務狀況。郵政總局表示，此次徵收8%的附加費僅適用包裹寄送，不影響一般信件郵資，預計實施至2027年1月17日，並視情況逐步取消。

中型優先郵件(priority mail)目前郵資為22.95元，調整後變成24.80元；一盎司以下的平信(first class mail)郵資則維持0.78元不變，相關費率調整仍須經郵政管理委員會(Postal Regulatory Commission)審查通過後，才會正式實施。

郵政總局曾在1970年代石油危機期間全面調漲郵資，但當時仍未針對燃油另設附加費。

郵政總局強調，「我們一直堅持避免收取附加費，而且這項費用還不到競爭對手僅燃油費的三分之一；即使徵收附加費，郵政服務仍然以工業國家最低的費率之一，繼續提供有價值的運輸服務。」

郵政總局表示，徵收燃油附加費的政策「符合產業慣例」，有助調整運輸成本以貼近市場現況。

其他主要物流業者如聯邦快遞(FedEx)與優比速(UPS)多年來早已對燃油成本加收附加費，且近期因中東局勢動盪推升油價，兩間公司更進一步調高相關費用；本周柴油價格已升至每加侖5.38元，較去年同期上漲51%，業者運輸成本大幅提高。

華爾街日報分析，郵政總局的另一大營運壓力來自主要客戶流失，電商巨頭「亞馬遜」(Amazon)計畫大幅削減透過郵政系統寄送的包裹數量，目前已開始減量，今秋將再縮減；亞馬遜向來是郵政服務的一大客戶，亞馬遜此舉將讓郵政總局損失數十億元，使原已不佳的財務雪上加霜。

郵政總局強調，此次臨時調整附加費為「建立能反映市場條件的永久機制，提供必要橋梁」。

郵政總局近年財務狀況持續惡化，新任局長史坦納(David Steiner)警告，若不改革，資金恐在一年內耗盡；他呼籲國會放寬對郵資調整的監管限制，以提升郵政總局的財務彈性。

郵政服務的虧損結構與其制度義務息息相關，郵局每周六天遞送逾1億7000萬個地址，約71%的遞送路線入不敷出，另有約60%的郵局虧損。

亞馬遜 郵政

上一則

母失蹤逾7周首受訪 女主播葛瑟瑞半夜常驚醒「我們很痛苦」

延伸閱讀

喬州長坎普簽署 暫停徵收60天燃油稅助降低油價

喬州長坎普簽署 暫停徵收60天燃油稅助降低油價
宣揚獨特低底盤改裝車文化 郵局發行郵票

宣揚獨特低底盤改裝車文化 郵局發行郵票
荷莫茲海峽封鎖致機酒郵輪齊漲價 中客五一假期預算飆升

荷莫茲海峽封鎖致機酒郵輪齊漲價 中客五一假期預算飆升
現貨油價遠高於布蘭特期貨價 凸顯油供危機比表面更加嚴峻

現貨油價遠高於布蘭特期貨價 凸顯油供危機比表面更加嚴峻

熱門新聞

隨著美國運輸安全管理局（TSA）危機在周末升溫，全球最繁忙的機場之一於周日出現長達五小時的安檢排隊情況。（美聯社）

TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟

2026-03-23 12:03
監視器畫面顯示涉案人員在倉庫內準備「假伺服器」過程，孫廷偉(左)和中間人(右)使用吹風機加熱拆除並重新黏貼標籤與序號。(司法部提供)

美超微台裔創辦人助中獲美AI技術 吹風機造假畫面曝光

2026-03-20 18:17
馬斯克表明願幫忙付薪水給TSA員工。(路透)

全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水

2026-03-21 11:11
社會安全號碼（Social Security numbers，SSN）。（美聯社）

社安金改革要從最有錢退休族領取福利訂定上限做起

2026-03-24 11:16
舊金山國際機場。(美聯社)

TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返

2026-03-25 09:08
國安部預算卡關，令負責機場安檢的運輸安全局人員請假率大升，幾個主要機場都出現等待安檢的排隊長龍。照片為19日的亞特蘭大國際機場。（歐新社）

無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍

2026-03-20 05:54

超人氣

更多 >
好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品

好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品
美聯航全新長途航班座位 經濟艙也能躺平

美聯航全新長途航班座位 經濟艙也能躺平
TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返

TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返
伊朗開5大停火條件 全達成才會和談

伊朗開5大停火條件 全達成才會和談
讓牛排鮮嫩多汁 別忘先加這個調味料

讓牛排鮮嫩多汁 別忘先加這個調味料