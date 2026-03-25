我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗開5大停火條件 全達成才會和談

讓牛排鮮嫩多汁 別忘先加這個調味料

黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
最新研究指出，65歲以上者認知、身體功能測試反而變得以以前更好。圖為中國退休老人舞動「空竹龍」。（新華社）
最新研究指出，65歲以上者認知、身體功能測試反而變得以以前更好。圖為中國退休老人舞動「空竹龍」。（新華社）

華盛頓郵報25日報導，本月發布於「老年醫學」(Geriatrics)期刊的最新研究指出，65歲以上成年人裡將近半數隨著年齡增長，認知、身體功能測試反而變得比以前更好。

2013年，當時64歲的美國資深耐力泳將黛安娜‧奈雅德(Diana Nyad)，從古巴游泳110哩到佛羅里達州，創下沒有防鯊保護籠而完成創舉的第一人。她在35年期間多次嘗試，終於在第五次挑戰時完成心願。

奈雅德是步入老年才完成年輕時期追求夢想的案例之一。日前她接受華盛頓郵報電話訪問時說，12年前完成游泳挑戰時，曾經說那是自己的黃金時刻，身心狀態比任何時期都要好。

她指出：「坦白說，我現在76歲，感覺狀態比那時候又更好。」

耶魯大學(Yale School)公共衛生學院流行病學與心理學教授李維(Becca Levy)與同僚史萊德(Martin Slade)根據健康與退休研究(Health and Retirement Study)數據，分析在長達12年期間數千名參加者身心健康狀況變化。統計結果發現，接近半數65歲以上參加者身體、認知都有進步，對老化抱持正面態度的民眾更可能出現在這個族群當中。

威爾康乃爾醫學院(Weill Cornell Medicine)及紐約長老教會醫院(NewYork-Presbyterian Hospital)老人醫學與安寧療護主任、康乃爾大學(Cornell University)醫學院教授拉克斯(Mark Lachs)表示，老年人給人的刻板印象是有依賴性、有認知障礙，但絕大多數老年人並沒有何認知障礙，也不需要他人協助。

拉克斯說，判斷力、智慧會隨年齡增長提高，情商與幸福感也是。

李維與史萊德在研究報告指出，老年人心態有一種「滾雪球」效應，可以看到惡性循環的產生，如果不相信老年人可以改善健康，就不會花費心思去鍛鍊身體、結交新朋友或嘗試新事物。

拉克斯分析，令人驚訝之處在於，對老化抱持正面心態不必靠藥物或手術，不需接受有毒治療，只要憑藉心態調整就能達成。

若覺得自己對老化帶有較多負面看法，破解之道包括：多花點時間置身於跨世代社交環境，多跟年輕人接觸；察覺何謂關於老年的負面訊息，例如電視電影描繪老年人的負面形象，懂得區分「老化」與「年齡歧視」差別，挑戰自己與整個社會對年齡的負面觀念。

上一則

社群操作刺激流量…白宮戰爭貼文遊戲化 老兵：噁心

延伸閱讀

52歲婦重養生運動 2習慣反而愈減愈肥

52歲婦重養生運動 2習慣反而愈減愈肥
「長壽島」人瑞曝養生法 放鬆點活更久

「長壽島」人瑞曝養生法 放鬆點活更久
這位科學家研究蛋白質和健康老化 這是他一天吃的食物

這位科學家研究蛋白質和健康老化 這是他一天吃的食物
研究：日服綜合維他命2年 慢老2到5個月 但難逆轉認知障礙

研究：日服綜合維他命2年 慢老2到5個月 但難逆轉認知障礙

熱門新聞

隨著美國運輸安全管理局（TSA）危機在周末升溫，全球最繁忙的機場之一於周日出現長達五小時的安檢排隊情況。（美聯社）

TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟

2026-03-23 12:03
監視器畫面顯示涉案人員在倉庫內準備「假伺服器」過程，孫廷偉(左)和中間人(右)使用吹風機加熱拆除並重新黏貼標籤與序號。(司法部提供)

美超微台裔創辦人助中獲美AI技術 吹風機造假畫面曝光

2026-03-20 18:17
馬斯克表明願幫忙付薪水給TSA員工。(路透)

全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水

2026-03-21 11:11
社會安全號碼（Social Security numbers，SSN）。（美聯社）

社安金改革要從最有錢退休族領取福利訂定上限做起

2026-03-24 11:16
國安部預算卡關，令負責機場安檢的運輸安全局人員請假率大升，幾個主要機場都出現等待安檢的排隊長龍。照片為19日的亞特蘭大國際機場。（歐新社）

無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍

2026-03-20 05:54
眾院民主黨領袖傑佛瑞斯。(歐新社)

眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上

2026-03-22 14:31

超人氣

更多 >
好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品

好市多一口氣上架8款「好吃到很危險地步」新品
長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...

長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...
張雪峰遺產估8億 11歲女兒能順利繼承？

張雪峰遺產估8億 11歲女兒能順利繼承？
TSA向ICE舉報 無證客母女檔登機前被捕 36小時完成遣返

TSA向ICE舉報 無證客母女檔登機前被捕 36小時完成遣返
不想再跟川普女婿、白宮特使談了 伊朗點名他重啟伊美談判

不想再跟川普女婿、白宮特使談了 伊朗點名他重啟伊美談判