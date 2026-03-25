川普任命黃仁勳、蘇姿丰等13人進入總統科技顧問會議

超微執行長蘇姿丰和輝達執行長黃仁勳。（路透、記者曾吉松／攝影）

白宮今天宣布，總統川普 計劃任命Meta執行長查克柏格、甲骨文創辦人艾里森、輝達執行長黃仁勳 、超微執行長蘇姿丰 等人加入一個對人工智慧政策和其他議題提出建言的顧問委員會。

路透報導，白宮公布來自業界的首波13名委員包括Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）、甲骨文（Oracle）創辦人艾里森（Larry Ellison）、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、Google共同創辦人布林（Sergey Brin）、超微公司（AMD）執行長蘇姿丰等。

Alphabet、輝達及甲骨文沒有立即回應路透的置評請求。

根據去年1月發布的行政命令，總統科技顧問會議（President's Council of Advisors on Science and Technology，PCAST）最終人數可能達24人。

人工智慧（AI）產業全球競爭日益激烈，預期該委員會將在美國因應作為上發揮關鍵性作用，尤其面對獲國家支持的中國企業在AI領域的領先表現。