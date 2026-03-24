社安金改革要從最有錢退休族領取福利訂定上限做起

社會安全號碼（Social Security numbers，SSN）。（美聯社）

華盛頓郵報編輯委員會(Editorial Board)24日在「沒有人需要一年超過十萬元的社安金福利」為標題的社論指出，改革社安金計畫的第一步，要從針對最富有退休族領取福利祭出上限做起。

社論指出，聯邦政府負債超過39兆，赤字規模超過「經濟大蕭條」(Great Depression)時期，如此狀況下沒有理由讓聯邦支出金額最大的社會福利計畫，每年還給最有錢的退休族發放六位數字福利。

從今年開始，根據社安金福利計算給付公式，收入等級最高的67歲退休夫妻，一年領取社安金將超過十萬元。

社論指出，一年能拿十萬元社安金的人數目前還很少，但人數將隨著時間推移增加，領取金額也同樣變多，因為計算公式提高給付的速度超過消費者物價通膨。

社論寫道，針對最有錢的退休族設下給付上限，雖然無法完全解決社安金整體的永續問題，卻能讓這項數百萬美國人仰賴的計畫「「恢復理智」。

非營利組織「美國聯邦預算問責委員會」(Committee for a Responsible Federal Budget)正在提倡「六位數限制」(Six Figure Limit)提議，旨在確保正常年齡退休的夫妻，每年領取社安金福利不過超過十萬元。

社論指出，人類歷史上最有錢世代的最富有成員，並不需要政府給予施捨，未來世代位於收入排行榜最頂端的族群也不需要。

對照法國的退休福利制度，一對富有的退休夫妻從國家養老金計畫很少拿到六位數金額。已開發國家當中，退休夫妻領取公共福利最高金額通常在每年3萬到4萬美元之間。

社論寫道，政治人物一直告訴退休族說，如今只是拿回過去繳納的錢，但這並非事實，因為政府早就花掉退休族職場生涯期間繳納的薪資稅，現在退休族領取的福利，是由平均收入比退休族更低的勞工稅收加上債務共同支撐；從更遠大的宏觀目標來看，美國應該效法成功改革養老金計畫的其他國家，建立一套保障所有老年人免於貧窮的福利制度，並且納入排富條款。

社論指出，退休生活是否安穩牢靠，最終還是取決於辛勤工作與私人投資，不是「山姆大叔」。