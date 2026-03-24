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道達爾能源集團放棄離岸風電項目 川普政府同意支付10億

記者顏伶如／即時報導
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法國道達爾能源集團（TotalEnergies）。（美聯社）
法國道達爾能源集團（TotalEnergies）。（美聯社）

川普政府與法國道達爾能源集團(TotalEnergies)達成協議，內政部同意支付10億元，換取道達爾能源放棄原本在紐約州、北卡羅來納州沿海地區的兩個離岸風電項目，轉為直接投資石油與天然氣。

華盛頓郵報23日報導，川普總統十多年來一直反對離岸風電，2015年曾試圖阻止蘇格蘭川普高爾夫球場附近的離岸風電計畫，但未成功。

川普曾說，風力發電機造型醜陋、代價昂貴且危害動物，離岸風電支持者則說這些憂慮並無根據，停止風電發展將導致電價進一步上漲。

內政部發表聲明說，根據協議，政府將付錢給道達爾能源，道達爾能源則將把風電計畫租約退還聯邦政府。

道達爾能源是在前總統拜登任內標得租約，但根據協議，如今已承諾今後不在美國發展任何新的離岸風電項目。

內政部長柏根(Doug Burgum)23日在休士頓舉行的CERAWeek能源會議對記者表示，原本綁在租約保證金裡的10億經費如今獲得釋出，今後將轉而投資在民眾負擔得起、可靠、安全的美國石油與天然氣生產。

報導指出，道達爾能源將把原本風電租約裡的9億2800萬元，轉而投資德州天然氣設施、頁岩氣生產以及石油鑽探。

道達爾能源兩個離岸風電項目Attentive Energy、Carolina Long Bay仍處於規畫階段，尚未獲得完全許可，距離動工依然非常遙控。

內政部2025年停止為所有新增可再生能源計畫核發聯邦許可，導致絕大多數離岸風電計畫陷入停滯。在一份未公開的國防部機密報告裡，內政部表示下令離岸風電計畫停工的原因是基於國家安全考量。

達道爾能源董事長兼執行長潘彥磊(Patrick Pouyanné)表示，不會針對國安疑慮跟部長爭辯，「那不是我們的工作」。他表示：「我們沒有立場跟政府爭論。」

潘彥磊在CERAWeek會議上說，美國擁有龐大資源與廣闊土地可以發電，離岸風電並非最實惠的發電方式。他表示，公司去年夏天就提出把離岸風電計畫轉成投資天然氣的構想。

離岸風電倡議組織Turn Forward執行長布萊特(Hillary Bright)則說，停止達道爾能源項目的決策威脅美國能源安全。她說，伊朗戰爭凸顯了意外事件發生時擁有多種能源選項的重要性。

休士頓 川普 紐約州

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