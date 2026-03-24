AI讓大型企業裁撤常規人員 小型企業加聘高技術員工

人工智慧（AI）崛起主要將取代從事常規、文書、行政工作的勞工。示意圖（路透）

華爾街日報24日報導，針對來自金融、科技、製造業、專業服務等領域共計750名美國企業財務長進行的最新問卷調查發現，人工智慧(AI)崛起主要將取代從事常規、文書、行政工作的勞工，估計2026年將讓公司人力減少大約0.4%；大型企業更可能裁撤常規人員，小型企業反而打算招聘更多高技術人才。

調查結果顯示，因為AI失業的勞工主要來自從事常規、文書、行政工作領域，具備高技能的勞工例如建築師、工程師，則較可能保住飯碗，尤其是利用AI為自己創造優勢的專業人士。

調查顯示，AI在2025年裡對就業基本上沒有影響，絕大多數財務長表示，AI在2026年只會導致公司裁員極少數人力。

主持這項調查研究的杜克大學(Duke University)經濟學家葛拉漢(John Graham)表示，需要接受更多教育與培訓的工作最終還是可能受到AI衝擊，但可能不會發生在2026 年。

葛拉漢與亞特蘭大、李奇蒙聯邦準備銀行經濟學家共同完成的調查，研究結果本周發表於非營利機構「全國經濟研究所」(National Bureau of Economic Research)網站。

葛拉漢30年來一直研究財務長對企業與整體經濟的影響。他說，財務長監督公司資源調配，對企業內部運作有獨特見解。

屬於辦公室與行政事務的簿記、文書、客戶服務人員，財務長認為，因為AI興起而裁員的原因在於，AI能讓工作效率翻倍。至於較於高階的職位，財務長則認為，AI有助於增強工作表現，而非取代工作，需要較高學歷的職務也一樣。

報導指出，AI最終是否衝擊技術人才與高學歷人才，目前仍是經濟學家探究話題。但對勞工來說，一個令人不安的問題是，因為AI而失業的勞工，恐怕無法找到AI創造的新工作。

調查顯示，員工500名或更多的較大型企業，正在裁減常規人員的可能性較高，但技術型員工規模則維持不變，小型企業則表示，常規人員規模沒變，但擴大對高技術人員的招聘。

葛拉漢分析，小型公司認為AI興起帶來了擴展機會。