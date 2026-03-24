我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲

宇樹機器人在陝西表演暴走 搧男童一巴掌後繼續跳舞

AI讓大型企業裁撤常規人員 小型企業加聘高技術員工

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
人工智慧（AI）崛起主要將取代從事常規、文書、行政工作的勞工。示意圖（路透）
人工智慧（AI）崛起主要將取代從事常規、文書、行政工作的勞工。示意圖（路透）

華爾街日報24日報導，針對來自金融、科技、製造業、專業服務等領域共計750名美國企業財務長進行的最新問卷調查發現，人工智慧(AI)崛起主要將取代從事常規、文書、行政工作的勞工，估計2026年將讓公司人力減少大約0.4%；大型企業更可能裁撤常規人員，小型企業反而打算招聘更多高技術人才。

調查結果顯示，因為AI失業的勞工主要來自從事常規、文書、行政工作領域，具備高技能的勞工例如建築師、工程師，則較可能保住飯碗，尤其是利用AI為自己創造優勢的專業人士。

調查顯示，AI在2025年裡對就業基本上沒有影響，絕大多數財務長表示，AI在2026年只會導致公司裁員極少數人力。

主持這項調查研究的杜克大學(Duke University)經濟學家葛拉漢(John Graham)表示，需要接受更多教育與培訓的工作最終還是可能受到AI衝擊，但可能不會發生在2026 年。

葛拉漢與亞特蘭大、李奇蒙聯邦準備銀行經濟學家共同完成的調查，研究結果本周發表於非營利機構「全國經濟研究所」(National Bureau of Economic Research)網站。

葛拉漢30年來一直研究財務長對企業與整體經濟的影響。他說，財務長監督公司資源調配，對企業內部運作有獨特見解。

屬於辦公室與行政事務的簿記、文書、客戶服務人員，財務長認為，因為AI興起而裁員的原因在於，AI能讓工作效率翻倍。至於較於高階的職位，財務長則認為，AI有助於增強工作表現，而非取代工作，需要較高學歷的職務也一樣。

報導指出，AI最終是否衝擊技術人才與高學歷人才，目前仍是經濟學家探究話題。但對勞工來說，一個令人不安的問題是，因為AI而失業的勞工，恐怕無法找到AI創造的新工作。

調查顯示，員工500名或更多的較大型企業，正在裁減常規人員的可能性較高，但技術型員工規模則維持不變，小型企業則表示，常規人員規模沒變，但擴大對高技術人員的招聘。

葛拉漢分析，小型公司認為AI興起帶來了擴展機會。

上一則

紐約拉瓜地亞機場客機撞消防車 2機師亡 航管錄音曝：我搞砸了

下一則

道達爾能源集團放棄離岸風電項目 川普政府同意支付10億

延伸閱讀

大家都不敢說真話...AI衝擊「950萬駕駛何去何從？」Uber CEO：我不知道

大家都不敢說真話...AI衝擊「950萬駕駛何去何從？」Uber CEO：我不知道
全球調查揭：AI使用者最擔心「這個」問題 勝過失業焦慮

全球調查揭：AI使用者最擔心「這個」問題 勝過失業焦慮
AI威脅學生就業 也衝擊加大投資組合

AI威脅學生就業 也衝擊加大投資組合
OpenAI擬將人力倍增 在企業市場追趕Anthropic

OpenAI擬將人力倍增 在企業市場追趕Anthropic

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀

2026-03-17 15:43
監視器畫面顯示涉案人員在倉庫內準備「假伺服器」過程，孫廷偉(左)和中間人(右)使用吹風機加熱拆除並重新黏貼標籤與序號。(司法部提供)

美超微台裔創辦人助中獲美AI技術 吹風機造假畫面曝光

2026-03-20 18:17
馬斯克表明願幫忙付薪水給TSA員工。(路透)

全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水

2026-03-21 11:11
物理學者馬譚美致力於核融合研究。（勞倫斯利佛摩國家實驗室照片）

42歲華裔女物理學者 推動核融合大將

2026-03-17 11:46
國安部預算卡關，令負責機場安檢的運輸安全局人員請假率大升，幾個主要機場都出現等待安檢的排隊長龍。照片為19日的亞特蘭大國際機場。（歐新社）

無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍

2026-03-20 05:54
隨著美國運輸安全管理局（TSA）危機在周末升溫，全球最繁忙的機場之一於周日出現長達五小時的安檢排隊情況。（美聯社）

TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟

2026-03-23 12:03

超人氣

更多 >
大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯

大學畢業進好市多年薪7萬元值得嗎？華人網友兩派激辯
紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了

紐約客機撞消防車 正副機長罹難 交管：我搞砸了
越南祖母加這調料 白米飯吃光光

越南祖母加這調料 白米飯吃光光
TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟

TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟
4生肖4月財運看俏 他對市場即時反應賺更多

4生肖4月財運看俏 他對市場即時反應賺更多