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2028洛杉磯奧運會發布色彩系統與核心圖形

新華社北京3月23日電
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距離2028年洛杉磯奧運會開幕還有兩年多。（美聯社檔案照）
距離2028年洛杉磯奧運會開幕還有兩年多。（美聯社檔案照）

距離2028年洛杉磯奧運會開幕還有兩年多，洛杉磯奧組委23日在官網發布了本屆奧運會和殘奧會的色彩系統與核心圖形。這套設計以「超級花海」為靈感，旨在展示南加州風情。

奧運會形象景觀的英文是「Look of the Games」（直譯為：奧運的外觀），包含色彩系統與核心圖形。它們與會徽、吉祥物、口號等一起，構成一屆奧運會品牌戰略的核心元素。

據介紹，「超級花海」是南加州難得一遇的自然景觀：野花種子在合適的條件下同時綻放，從而使山坡、山谷與沙漠形成彩色波浪。洛杉磯奧組委品牌設計負責人表示，這恰如運動員們經過刻苦訓練、在奧運舞台上迎來綻放的那一刻。

色彩系統與核心圖形的主色調取自洛杉磯「市花」鶴望蘭。設計團隊還提煉出13種花卉圖案，分別代表洛杉磯多元的民眾、文化與地貌。

這套形象景觀同時考慮了藝術感與實用性。圖形基於精密的網格系統構建，確保能夠適配從體育場外觀到運動員證件等各種使用場景；在靠近比賽區域的地方，視覺密度會適當降低，確保不影響運動員的專注度。字體風格則取自洛杉磯街頭巷尾的商鋪招牌。

▲ 影片來源：X平台@LA28（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據介紹，設計團隊在創作時既借鑒了1932年和1984年兩屆洛杉磯奧運會的風格，又以當代視覺語言做了創新。這也是奧運歷史上較早發布色彩系統與核心圖形的一屆。隨著籌備工作推進，色彩系統與核心圖形將陸續出現在比賽場館、城市街景和數字體驗中。

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