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TSA安檢惡化…這機場排隊5小時 運輸部長警告：會更糟

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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隨著美國運輸安全管理局（TSA）危機在周末升溫，全球最繁忙的機場之一於周日出現長達五小時的安檢排隊情況。（美聯社）
隨著美國運輸安全管理局（TSA）危機在周末升溫，全球最繁忙的機場之一於周日出現長達五小時的安檢排隊情況。（美聯社）

據紐約郵報報導，隨著美國運輸安全管理局（TSA）危機在周末升溫，全球最繁忙的機場之一於周日出現長達五小時的安檢排隊情況。

運輸部長達菲（Sean Duffy）預測，由於國土安全部（DHS）部分停擺，全國各地機場的排隊時間將「進一步惡化」。

周一，亞特蘭大哈茨菲爾德傑克遜國際機場（Hartsfield Jackson International Airport）外，排隊人潮已沿著整棟航廈綿延不絕。

根據亞特蘭大憲報（Atlanta Journal-Constitution）報導，TSA人員向旅客表示，這座去年處理約1.06億人次的機場，部分安檢區域的等待時間已長達五小時。

在國土安全部停擺期間，已有近400名TSA員工辭職。達菲警告，若員工在本周五仍無法領到第二次完整薪資，離職人數恐將進一步攀升。

達菲於周日接受ABC News節目《This Week》訪問時表示，「我認為，到了下周四、周五、周六，你會看到更多TSA人員選擇辭職，或乾脆不再到班。」

他補充說，「我確實認為情況會持續惡化，而隨著壓力升高，這也將迫使國會加快腳步，尋求解決方案。」

自2月14日以來，國土安全部一直處於部分停擺狀態。民主黨參議員持續阻撓一項撥款法案，要求在移民及海關執法局（ICE）及其他移民執法改革方面獲得更廣泛讓步。

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