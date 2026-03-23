24歲女子食用朋友做的醃漬旗魚後肉毒桿菌中毒性命垂危

彼得森-梅斯吃了朋友自製的醃漬旗魚後卻出現肉毒桿菌中毒（Botulism），性命垂危。示意圖（美聯社）

住在亞利桑納州的24歲婚禮規畫師翠妮蒂·彼得森-梅斯(Trinity Peterson-Mayes)曾經兩度抗癌成功，但上個月吃了朋友自製的醃漬旗魚後卻出現肉毒桿菌中毒(Botulism)，性命垂危。

彼得森-梅斯出生兩個月就診斷患有罕見癌症，11歲時又罹患骨癌，但兩次都抗癌成功。今年2月，她與另外五個朋友一起吃了友人自製的醃漬旗魚(fermented swordfish)，差點喪命。

她對地方電視台KPNX表示，朋友做的醃漬旗魚味道很糟糕，但覺得這道料理應該滿健康，覺得應該品嚐，「就算不好吃，大不了只是肚子痛而已」。

然而，幾天之後，她發現無法大口喝水，後來變成一滴水都喝不下去。

彼得森-梅斯後來因為喝了一口咖啡被嗆到差點窒息而送急診，起初醫師查不出病因為何，轉診到聖約瑟夫醫療中心(St. Joseph's Medical Center)與巴羅神經學研究所(Barrow Neurological Institute)神經內科之後確認是肉毒桿菌中毒。

亞利桑納州立大學(Arizona State University)急診醫師羅維西歐(Frank LoVecchio)表示，肉毒桿菌中毒案例極為罕見，大多數急診醫師在整個職業生涯中，可能都碰不到一個病例。

他說，肉毒桿菌中毒是由細菌產生毒素引起，細菌會在低氧環境中生長，包括包裝不當的罐裝食品。

羅維西歐指出：「這是一種神經毒素，會導致視力模糊。造成肌肉癱瘓，最嚴重是影響用來呼吸的胸部肌肉。」他表示，美國平均每年只有20多個肉毒桿菌中毒案例。

隨著毒素擴散，彼得森-梅斯後來被裝上呼吸器。她受訪時回憶說，醒來發現自己動彈不得，「真的很恐怖」。從加州空運抵鳳凰城的抗毒藥物讓她保住一命，目前仍在緩慢康復中。

她表示，另外一起吃飯的五名朋友中有兩人也出現肉毒桿菌中毒症狀，兩人均已出院。

彼得森-梅斯說，經過這次事件，如今連壽司都覺得害怕，以後應該不會再碰罐頭食品與海鮮。