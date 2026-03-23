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選舉日後才寄達通訊選票是否有效？最高法院開辯

記者顏伶如／即時報導
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最高法院。（美聯社）
最高法院。（美聯社）

選舉日(Election Day)之後才寄達各州選務機關的通訊選票能否列為有效票，最高法院23日進入言詞辯論庭。今年11月3日將有期中選舉登場，如果最高法院裁定選舉日後寄達的通訊選票不能列為有效票，多州選務機關將只有短短數月的因應時間。

非黨派政府組織「全國州議會聯合會」(National Conference of State Legislatures)與非黨派組織「投票權實驗室」(Voting Rights Lab)統計顯示，全國有14州加上華府特區對於通訊投票(votes by mail)給予數天至數周的寬限期，全國29州給予派駐海外美軍及旅外美國公民通訊投票寬限期。

大法官將裁定郵戳註記雖在選舉日之前，卻於選舉日之後才寄達選務機關的通訊選票能否列為有效票。訴訟源於密西西比州選務法規爭議。

密州州法允許某些通訊選票有5天寬限期，這項州法是在新冠疫情期間頒布，後來變成永久有效。川普總統從2020年以來便批評如此措施，2020年大選時曾呼籲選務人員停止通訊選票計票，後來川普也說通訊選票是導致當年敗選的原因之一。

川普與盟友指出，通訊選票的寬限期導致計票耽誤，容易引發選舉不公的質疑。

共和黨全國委員會(Republican National Committee)與密州自由黨(Libertarian Party)向法院提告，指控密州觸犯聯邦選舉法的選舉日規定，選舉日應該只有一天，也就是11月的第一個周二，在這個日期之後若還接受選票將構成違法。

共和黨全國委員會在提交給最高法院的意見書中寫道，只要選務官員持續接受選票，選舉就還沒結束，等於是投票箱還沒有關閉，選舉日之後收到的通訊選票等於把「選舉日」延長到國會立法訂定的日期之外。

非營利退伍軍人組織「退伍軍人之聲基金會」(Vet Voice Foundation)在給最高法院的意見書中說，任何具備英語能力的人都不會否認選舉日是全國同一天舉行，然而國會立法時並沒有對類似密州的州法做出「隱含式的優先排除」(secretly preempt)。

「退伍軍人之聲基金會」以2000年總統大選舉例指出，海外美軍通訊投票若必須像共和黨全國委員會主張要在選舉日之前收到才算有效，當年勝選的就是高爾(Al Gore)。

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