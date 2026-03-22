眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上

眾院民主黨領袖傑佛瑞斯。(歐新社)

川普總統22日在真實社群(Truth Social)發文，稱「現在隨著伊朗這個敵人倒下，美國最大的敵人就是那些激進左派且極度無能的民主黨了」，此言隨即引來眾院 民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)在有線電視新聞網(CNN)上回擊。

傑佛瑞斯在接受CNN國情咨文 (State of the Union)節目訪問時表示：「川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上，免得害死人。」

川普前一天也強烈批評「激進左派民主黨用他們惡毒又冷漠的方式，傷害了太多人」，並將矛頭指向國會阻擋國土安全部(DHS)預算所造成的僵局；他同時宣布，最快將於周一派遣移民與海關執法局(ICE)人員進駐機場，協助運輸安全管理局(TSA)運作。

由於民主黨要求修改聯邦移民執法政策才同意撥款，國土安全部自2月14日起陷入部分停擺。停擺導致全美機場出現混亂，部分人員因未領薪資而離職或缺勤，春假期間旅客普遍面臨數小時安檢排隊長龍。

川普還進一步表示：「法西斯的民主黨永遠不會保護美國，但共和黨 會。」

部分左派人士與民主黨人長期以來指控川普具「法西斯」傾向。