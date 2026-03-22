我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上

古巴為美國可能攻擊做準備 表態願對話

眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上

世界新聞網王若馨／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
眾院民主黨領袖傑佛瑞斯。(歐新社)
眾院民主黨領袖傑佛瑞斯。(歐新社)

川普總統22日在真實社群(Truth Social)發文，稱「現在隨著伊朗這個敵人倒下，美國最大的敵人就是那些激進左派且極度無能的民主黨了」，此言隨即引來眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)在有線電視新聞網(CNN)上回擊。

傑佛瑞斯在接受CNN國情咨文(State of the Union)節目訪問時表示：「川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上，免得害死人。」

川普前一天也強烈批評「激進左派民主黨用他們惡毒又冷漠的方式，傷害了太多人」，並將矛頭指向國會阻擋國土安全部(DHS)預算所造成的僵局；他同時宣布，最快將於周一派遣移民與海關執法局(ICE)人員進駐機場，協助運輸安全管理局(TSA)運作。

由於民主黨要求修改聯邦移民執法政策才同意撥款，國土安全部自2月14日起陷入部分停擺。停擺導致全美機場出現混亂，部分人員因未領薪資而離職或缺勤，春假期間旅客普遍面臨數小時安檢排隊長龍。

川普還進一步表示：「法西斯的民主黨永遠不會保護美國，但共和黨會。」

部分左派人士與民主黨人長期以來指控川普具「法西斯」傾向。

國情咨文 共和黨 眾院

上一則

初春三月美西南部就110度高溫 恐成氣候變遷底下新常態

延伸閱讀

全美機場塞爆 馬斯克出手：願在預算僵局期間發薪水給TSA員工

全美機場塞爆 馬斯克出手：願在預算僵局期間發薪水給TSA員工
DHS預算又卡 川普喊派ICE機場安檢：直接抓非法入境者

DHS預算又卡 川普喊派ICE機場安檢：直接抓非法入境者
川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場

川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場
大規模遣返惹民怨 川普稱移民政策矯枉過正 改口抓壞人

大規模遣返惹民怨 川普稱移民政策矯枉過正 改口抓壞人

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀

2026-03-17 15:43
監視器畫面顯示涉案人員在倉庫內準備「假伺服器」過程，孫廷偉(左)和中間人(右)使用吹風機加熱拆除並重新黏貼標籤與序號。(司法部提供)

美超微台裔創辦人助中獲美AI技術 吹風機造假畫面曝光

2026-03-20 18:17
物理學者馬譚美致力於核融合研究。（勞倫斯利佛摩國家實驗室照片）

42歲華裔女物理學者 推動核融合大將

2026-03-17 11:46
外國人以現金出手前來美國大量買房，被認為導致年輕美國人及中產階級家庭「美國夢」破滅。（美聯社）

中國人在美買房搶教育資源？眾院共和黨擬大幅加稅設限

2026-03-16 09:11
馬斯克表明願幫忙付薪水給TSA員工。(路透)

全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水

2026-03-21 11:11
國安部預算卡關，令負責機場安檢的運輸安全局人員請假率大升，幾個主要機場都出現等待安檢的排隊長龍。照片為19日的亞特蘭大國際機場。（歐新社）

無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍

2026-03-20 05:54

超人氣

更多 >
專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華
伊朗可能採用拳王阿里「這戰術」 雷根經濟顧問：對美國致勝一擊

伊朗可能採用拳王阿里「這戰術」 雷根經濟顧問：對美國致勝一擊
川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場

川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場
省一輩子妻卻先走一步 男見大筆退休金後悔：早該帶她去旅遊、吃牛排

省一輩子妻卻先走一步 男見大筆退休金後悔：早該帶她去旅遊、吃牛排
容易生長又好吃 四種水果適合園藝新手在春天種植

容易生長又好吃 四種水果適合園藝新手在春天種植