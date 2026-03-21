我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

容易長又好吃 四種水果適合在春天種植

TSA員工沒薪水快要活不下去 機場發起募捐

TSA員工沒薪水快要活不下去 機場發起募捐

編譯尤寶琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
因預算凍結，各大機場安檢人員領不到薪資，生計困難，各大機場發起樂捐活動。圖為科羅拉多州丹佛國際機場安檢站前設的樂捐箱。(美聯社)
因預算凍結，各大機場安檢人員領不到薪資，生計困難，各大機場發起樂捐活動。圖為科羅拉多州丹佛國際機場安檢站前設的樂捐箱。(美聯社)

由於國土安全部(DHS)的預算仍遭國會凍結，其下屬運輸安全管理局(TSA)的員工已超過一個月未領到薪水。各大機場紛紛展開食品勸募活動，並接受捐款，以幫助那些在過去六個月內，兩度被迫無薪工作的安檢人員。

TSA員工在2025年長達43天的政府停擺期間，就不得不勒緊褲帶過日子，如今，5萬多名員工中仍有許多人還在償還債務。TSA上級機構國土安全部的撥款已中斷了五周，這些員工再過6天就要錯過第二個發餉日。

但由於許多機場湧現大量旅客，這些TSA員工在拿不到工資的情況下，仍被迫繼續上班。

代表政府雇員的「美國政府雇員聯合會」(American Federation of Government Employees，AFGE)匹茲堡分會理事蘭伯特(Kimberly Kraynak-Lambert)指出：「去年秋天長達43天的政府停擺期間，導致許多TSA員工50天沒有拿到工資。他們至今仍未從那次停擺中恢復過來，而那只是兩三個月前的事。」

根據聯邦數據，機場和政府官員正竭盡全力幫助TSA員工維持生計，以防止安檢人員缺勤率急劇上升；TSA安檢人員的平均年薪為6萬1000元。

AFGE 1127分會主席沃爾夫(Rebecca Wolf)表示，美國西部數州47座機場的TSA員工正面臨困境，迫使他們不得不去找像是為亞馬遜(Amazon)送貨或為Lyft和Uber開車等兼職工作。

「許多人已經申請了所在州的糧食券(food stamp)，」沃爾夫指出，「在我負責的一個州，有幾名員工甚至睡在車裡，其中一人則是已經被房東趕了出來。」

工會目前已通知全國會員關注食品捐贈活動和免費食品發放點；明尼阿波利斯-聖保羅(Minneapolis-Saint Paul)和鳳凰城(Phoenix)等機場都接受，像是加油卡、食品或嬰兒用品等必需品的捐贈；西雅圖-塔科馬(Seattle–Tacoma)的機場則是已開設食品發放點，而達拉斯-福和國際機場(Dallas Fort Worth International Airport)的管理人員也每周兩次送食物到發放點。

亞馬遜

上一則

反科學情緒高漲 新生兒父母拒打疫苗令醫界擔憂

延伸閱讀

全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水

全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水
無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍

無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍
安檢排隊錯過航班 機票不退款 某些情況可能給代金券

安檢排隊錯過航班 機票不退款 某些情況可能給代金券
芝加哥2機場春假高峰 安檢時間長 費城安檢人力吃緊 通道只剩3個

芝加哥2機場春假高峰 安檢時間長 費城安檢人力吃緊 通道只剩3個

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀

2026-03-17 15:43
物理學者馬譚美致力於核融合研究。（勞倫斯利佛摩國家實驗室照片）

42歲華裔女物理學者 推動核融合大將

2026-03-17 11:46
外國人以現金出手前來美國大量買房，被認為導致年輕美國人及中產階級家庭「美國夢」破滅。（美聯社）

中國人在美買房搶教育資源？眾院共和黨擬大幅加稅設限

2026-03-16 09:11
監視器畫面顯示涉案人員在倉庫內準備「假伺服器」過程，孫廷偉(左)和中間人(右)使用吹風機加熱拆除並重新黏貼標籤與序號。(司法部提供)

美超微台裔創辦人助中獲美AI技術 吹風機造假畫面曝光

2026-03-20 18:17
國安部預算卡關，令負責機場安檢的運輸安全局人員請假率大升，幾個主要機場都出現等待安檢的排隊長龍。照片為19日的亞特蘭大國際機場。（歐新社）

無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍

2026-03-20 05:54
一名50多歲的古巴男子表示他去年同意自願遣返，離開位於德州艾爾帕索的東蒙大拿拘留中心。(美聯社)

國土安全部斥資逾9億「自願遣返」計畫 迄今7萬多人離境

2026-03-18 08:54

超人氣

更多 >
穆勒辭世 川普：我很高興他死了

穆勒辭世 川普：我很高興他死了
水煮蛋保存有期限 三技巧告別手殘輕鬆剝好蛋殼

水煮蛋保存有期限 三技巧告別手殘輕鬆剝好蛋殼
全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水

全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水
魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」

魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」
川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場

川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場