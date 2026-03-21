TSA員工沒薪水快要活不下去 機場發起募捐

因預算凍結，各大機場安檢人員領不到薪資，生計困難，各大機場發起樂捐活動。圖為科羅拉多州丹佛國際機場安檢站前設的樂捐箱。(美聯社)

由於國土安全部(DHS)的預算仍遭國會凍結，其下屬運輸安全管理局(TSA)的員工已超過一個月未領到薪水。各大機場紛紛展開食品勸募活動，並接受捐款，以幫助那些在過去六個月內，兩度被迫無薪工作的安檢人員。

TSA員工在2025年長達43天的政府停擺期間，就不得不勒緊褲帶過日子，如今，5萬多名員工中仍有許多人還在償還債務。TSA上級機構國土安全部的撥款已中斷了五周，這些員工再過6天就要錯過第二個發餉日。

但由於許多機場湧現大量旅客，這些TSA員工在拿不到工資的情況下，仍被迫繼續上班。

代表政府雇員的「美國政府雇員聯合會」(American Federation of Government Employees，AFGE)匹茲堡分會理事蘭伯特(Kimberly Kraynak-Lambert)指出：「去年秋天長達43天的政府停擺期間，導致許多TSA員工50天沒有拿到工資。他們至今仍未從那次停擺中恢復過來，而那只是兩三個月前的事。」

根據聯邦數據，機場和政府官員正竭盡全力幫助TSA員工維持生計，以防止安檢人員缺勤率急劇上升；TSA安檢人員的平均年薪為6萬1000元。

AFGE 1127分會主席沃爾夫(Rebecca Wolf)表示，美國西部數州47座機場的TSA員工正面臨困境，迫使他們不得不去找像是為亞馬遜 (Amazon)送貨或為Lyft和Uber開車等兼職工作。

「許多人已經申請了所在州的糧食券(food stamp)，」沃爾夫指出，「在我負責的一個州，有幾名員工甚至睡在車裡，其中一人則是已經被房東趕了出來。」

工會目前已通知全國會員關注食品捐贈活動和免費食品發放點；明尼阿波利斯-聖保羅(Minneapolis-Saint Paul)和鳳凰城(Phoenix)等機場都接受，像是加油卡、食品或嬰兒用品等必需品的捐贈；西雅圖-塔科馬(Seattle–Tacoma)的機場則是已開設食品發放點，而達拉斯-福和國際機場(Dallas Fort Worth International Airport)的管理人員也每周兩次送食物到發放點。