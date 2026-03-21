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全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水

世界新聞網王若馨／即時報導
馬斯克表明願幫忙付薪水給TSA員工。(路透)
馬斯克表明願幫忙付薪水給TSA員工。(路透)

科技富豪馬斯克(Elon Musk)表示，願意在部分政府關門期間，支付運輸安全管理局(TSA)工作人員的薪水，以緩解全國機場旅行混亂。

馬斯克於21日上午在X平台發文指出：「我願意在這場資金僵局期間，支付TSA人員的薪水，因為這場僵局正在嚴重影響全國各地機場許多美國民眾的生活。」

美國這次部分政府關門已進入約第35天，因為國會遲遲未能通過國土安全部(Department of Homeland Security)預算。TSA人員雖被列為必要員工必須繼續上班，卻已連續多周領不到薪水，導致人力嚴重短缺，大量請假與辭職，全國機場安檢嚴重壅塞，部分機場等待時間拉長至兩個多小時。

周六上午，全球最繁忙的亞特蘭大哈茲菲爾德-傑克遜國際機場(Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport)安檢排隊時間最長達125分鐘；休士頓喬治布希洲際機場(George Bush Intercontinental Airport)曾高達150分鐘；紐約甘迺迪國際機場(John F. Kennedy International Airport)也超過30分鐘。

據紐約時報報導，TSA人員平均年薪約5萬美元，馬斯克目前身價約8,143億美元，仍為世界首富。

根據FlightAware網站統計，截至周六上午，全美已通報1,284起航班延誤及425起航班取消。

馬斯克

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